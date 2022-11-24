Yeni Zelanda heyeti Gaziantep'te temaslarda bulundu

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı, MÜSİAD Gaziantep şubesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik ile devam etti.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan program, Gaziantep İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın sunumu ile devam etti.

MÜSİAD Gaziantep şube binasında düzenlenen programda, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Dawn Coulson-Sinclair ise Yeni Zelanda'da yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik bir sunum gerçekleştirerek, Türkiye ve Yeni Zelanda ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Program sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelen Yeni Zelanda ve MÜSİAD heyeti, bölgedeki iş yaşamı ve kültürel çalışmalara yönelik bilgi aldı.

Heyet daha sonra, bölgedeki iş insanlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde, MÜSİAD Gaziantep üyesi Zafer Tekstil, Gürteks Tekstil, Güler Çuval ve Grand Halı firmalarında temaslarda bulunan heyet, sektörel gelişmeler, yatırım alanları ve ticaret fırsatlarına yönelik istişarelerde bulundu.

Büyükelçi Zoe Dawn Coulson-Sinclair ve MÜSİAD heyeti, Gaziantep Zeugma Müzesi'ni de ziyaret ederek, bölge tarihine ilişkin bilgi aldı.