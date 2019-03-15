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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

- DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar: - "Sadece bireysel bir eylem olmaması ve uzun zamandır terörize edilen organize bir ideoloji olması sebebiyle tüm uluslararası kurum ve kuruluşların bir an evvel çözüm üretmelerini talep ediyoruz"

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
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İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin olarak, "İslamofobik ve açık bir terör saldırısı olan bu feci eylemi şiddetle kınıyoruz. Sadece bireysel bir eylem olmaması ve uzun zamandır terörize edilen organize bir ideoloji olması sebebiyle tüm uluslararası kurum ve kuruluşların bir an evvel çözüm üretmelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Müslümanlar aleyhine yapılan sistematik şiddet faaliyetlerinin artık terör kapsamında değerlendirilmesi ve aşırı Nazi artıklarının yeniden sahaya çıkmasına engel olunması gerektiğini aktaran Çınar, "Bu tarz eylemlerin insanlık suçu olarak kabul edilip arkasındaki ideolojik yapı Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve bölge ayrımı olmaksızın, bu tarz bir şiddet sarmalının insanlığa ağır yara açacağını kaydeden Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yapılar bu konuyu çözüme kavuşturmalıdır. İslamofobik ve açık bir terör saldırısı olan bu feci eylemi şiddetle kınıyoruz. Sadece bireysel bir eylem olmaması ve uzun zamandır terörize edilen organize bir ideoloji olması sebebiyle tüm uluslararası kurum ve kuruluşların bir an evvel çözüm üretmelerini talep ediyoruz."

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