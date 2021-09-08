Yeniden Perpa’nın başkanı oldu

Yıllarca Perpa’nın efsane başkanı Mithat Yümlü’nun sağ kolu olarak çalışan Hacı Demir son seçimlerde başkanlığa yeniden seçildi. Başkanlık görevine 3 yıllığına yeniden seçilen Hacı Demir oy rekoru kırarak çalışmalarının karşılığı aldı. Hacı Demir yüzde 92.75 oy oranı ile yeniden başkanlığa getirilirken yönetim kurulu çarşaf liste ile oluştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Genel Kurulu’nda ibralarda da rekorlar kırıldı.

Görev süresi sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 11 asıl ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçimleri yapıldı. İşte yeni yönetim kurulu üyeleri…

. Hacı Demir– Başkan . Harun Solakoğlu–Başkan Yardımcısı . Osman Arman-Başkan Yardımcısı . Mürsel Cömert-Başkan Yardımcısı . Hasan Akdemir-Sayman . Harun Ağırbaş . Mustafa Saim Yıldırım . Aslı Arslan . Selçuk Çelik . Abdullah İpekli . Ercan Karakurt…

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Yusuf Korkmaz, Yılmaz Bebek, Ömer Cenk Yazan