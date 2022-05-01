Yeniden seçildi kadınların sesi olacak

Ege İş Kadınları Derneği’nde de (EGİKAD) Başkan Vekili olarak görev yapan Seray Seyfeli, geçtiğimiz günlerde genel kurulu yapılan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EHKİB) başkan vekilliği görevine yeniden seçildi.

Kadınların yoğun olarak çalıştığı hazır giyim sektöründe, 7 kadın üye ile birlikte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetiminde yer alan Seyfeli, kadın bakış açısı ile özel projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sektörde kadınların sesi olacak

Seyfeli Tekstil firmasının da ortakları arasında yer alan Seyfeli, geçen dönemde Dış Pazar Stratejileri Komitesi’nde görev yaparken, bu dönemde Üye İlişkileri ve Sektör Kurulu Temsilciliği’ni de yapacak. Yeni dönemde hem ihracatı arttırma yönünde sektörel çalışmaların içinde olacağını hem de iş yaşamında ve ihracatta kadının sesini yükseltecek projelerin ortaya çıkmasına katkı vereceğini belirten Seyfeli, kadınların bulunduğu her alanda bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine inandığını söyledi.

“Kadınlar olarak tüm görevlere talibiz”

TİM Kadın Kurulu’nun da doğal üyesi olan Seray Seyfeli, hem EGİKAD bünyesinde hem de İhracatçılar Birliği’nde kadınların daha etkili olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Bu noktada kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde bir nefer, bir rol model olabiliyorsak ne mutlu bize” diyen Seyfeli şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemlerde daha çok kadınla bu yönetim kademelerinde bulunmayı, başta cam tavanlar olmak üzere tüm engelleri yıkmayı hedefliyoruz. Siyasette, Oda’larda, Borsalarda, Birliklerde, STK’larda kısacası tüm kamusal alanlarda tüm görevlere kadınlar olarak talibiz ve hepsinin altından kalkacak motivasyon, bilgi birikimi ve güce sahibiz. İş yaşamında topuk sesini daha duyulur hale getireceğiz. Kamusal alanda kadınların sesi daha gür çıkacak, bunun için çalışıyoruz”