Yeniden üretime geçen fabrika yöre halkının yüzünü güldürdü

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'de, 1974'te kurulan ve kuşburnu suyu üretimiyle öne çıkan Gümüşsu Fabrikası, 2011 yılında çeşitli nedenlerle kapanmasının ardından belediyenin girişimleriyle yeniden hizmete açıldı.

Türkiye'de tespit edilen 27 kuşburnu çeşidinin 17'sinin doğal ortamda yetiştiği Gümüşhane'deki 320 köyde yıllık 500 tonu aşkın kuşburnu üretiliyor.

Dağlık alanda yetişmesi ve dikenli yapısı nedeniyle bir hayli güç toplanan kuşburnu meyvesinden yılda 2 milyon lira gelir sağlanıyor.

Vatandaşlardan ihtiyaç fazlası ürünü alan ve kuşburnu suyu üreterek piyasada önemli yer edinen Gümüşsu Fabrikası, çeşitli nedenlerle 2011 yılında kapatılarak Halk Bankası'na devredildi.

Bu tarihten itibaren kapalı bulunan fabrika, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in girişimleri sonucu belediye tarafından 3 milyon 250 bin liraya satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi.

Günlük 30 ton üretim kapasitesine sahip fabrika, 50 kişiye de iş kapısı oldu.

Kuşburnu ağırlıklı olmak üzere, alıç, böğürtlen ve kızılcık suyunun da üretildiği fabrika, yeniden hizmete girdiği 28 Eylül'den bu yana 40 tonu aşkın kuşburnu satın aldı.

Üreticilerin ilgi gösterdiği fabrika tarafından yaş kuşburnu 4, kurutulmuş kuşburnu ise 6 liradan satın alınıyor.

- "Artık üreticimizin ürününü satabileceği bir fabrika var"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine, kuşburnunun Gümüşhane ile özdeşlemiş kaliteli bir meyve olduğunu söyledi.

Fabrikayı Halk Bankası'ndan 3 milyon 250 bin liraya satın alarak 7 yıl aranın ardından vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Çimen, "Fabrika ile ekonomideki dış kaynaklı dalgalanmaya rağmen istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak arzusundayız. Burada şu an için 50 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu fabrikayla Gümüşhane'de en az 5 bin hemşehrimiz dolaylı olarak bu işten ekonomik fayda sağlayacak." dedi.

Çimen, artık üreticinin ürününü satabileceği bir fabrika olduğuna dikkati çekerek, belediye bünyesinde kurdukları şirketle fabrikayı yönettiklerini ifade etti.

- "Gümüşsu aranan bir marka haline gelecek"

Üreticinin fabrikaya yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Çimen, açıldığı 28 Eylül'den bu yana üreticilerden 40 ton yaş kuşburnu ile 15 ton alıç satın aldıklarını kaydetti.

Çimen, fabrikada doğal ve özenli bir üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Ürünlerimiz lezzetiyle ön plana çıkacak. Gümüşsu aranan bir marka haline gelecek. Şirket marifetiyle rekabet gücümüzü de artıracağız. Dünyanın her bir tarafında Gümüşsu markası raflarda aranan bir ürün olacak. En kısa zamanda büyük marketlerde ve raflarda herkes bu ürünümüzü tadacak." diye konuştu.

- "Kuşburnumuz dağlarda zayi olmuyor"

Orhan Gürbüz, kuşburnu meyvesini yaklaşık 2 bin rakımdan toplayarak satmak için fabrikaya getirdiğini söyledi.

Topladığı meyveden marmelat yaptığını ve ihtiyaç fazlasını da fabrikaya satacağını anlatan Gürbüz, "Önceden sadece kendimiz için yapıyorduk. Belediye anons edince toplayıp satmak için getirdim. Kuşburnumuz dağlarda zayi olmuyor. Bu hizmeti bize sunduğu için belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sonbaharla birlikte Zigana Köyü'nde kuşburnu toplayan 75 yaşındaki Saime Özgün ise kuşburnunun dikenli bir meyve olduğu için zor toplandığını belirtti.

Gümüşhane'de kuşburnunun çok olduğuna dikkati çeken Özgün, fabrikanın yeniden açılmasıyla ihtiyaçlarından fazla meyveyi fabrikaya sattıklarını ifade etti.



