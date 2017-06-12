Yeniden yapılandırılan Türk Telekom 250 milyon lira tasarruf etti

ANKARA (AA) - Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, yeniden yapılanma kapsamında kurumda ciddi bir sadeleştirmen yapıldığını ve 600 müdürlüğün kaldırıldığını belirterek, "2017 yılı başından bugüne kadar organizasyonel anlamda yeniden yapılanmayla 250 milyon lira tasarruf ettik." dedi.

Kutlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, Türk Telekom'un Türkiye'de iletişim tarihini yazan eşsiz projelerle dünyanın seçkin telekomünikasyon kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom'un mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetlerini tek noktadan sunarak sektörün en büyük "dörtlü oyuncusu" olduğunu dile getiren Kutlu, "Böylece ürün ve hizmetlerimizi tek marka altında birleştirdik. Geldiğimiz noktada çok değerli iştiraklerimizle grup genelinde sinerji sağlayarak yeni iş alanlarına odaklanıyoruz." diye konuştu.

Kutlu, son 9 yıldır Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon markası seçilmelerinin, grup bünyesinde üretilen inovatif projelerle uluslararası alanda kazandıkları ödüllerin doğru yolda ilerlediklerinin en önemli kanıtları olduğunu kaydetti.

Yeni organizasyon yapısının önemine işaret eden Kutlu, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, bunları uçtan uca karşılayacak çözümleri tek merkezden sunmak amacıyla dünyada iletişim teknolojilerinin gittiği yönü doğru okuyarak entegrasyon sürecini hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

"Organizasyon yapısı sadeleşti"

Kutlu, Türk Telekom'un yeniden yapılanmayla daha aktif, dinamik ve müşteri odaklı bir yapıya kavuştuğunu, 2016'da gerçekleştirilen birleşmenin bu yıl organizasyonel bir bütünleşmeye dönüştüğünü bildirdi.

Daha çevik ve hızlı işleyen bir sisteme geçtiklerine dikkati çeken Kutlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası modele göre, normal ve standart bir birimde bir yöneticiye bağlı çalışan kişi sayısı 8. Bu sayı Türk Telekom'da daha önce 3 iken şu anda rakamı 5,5'e çıkardık. Hedefimiz bunu sekize yükseltmek. Yeniden yapılanma kapsamında Türk Telekom’da ciddi bir sadeleştirme yapıldı ve 600 müdürlük kaldırıldı. Bugün Türk Telekom, dış kaynakla 40 bin kişilik bir istihdam ekosistemi yaratıyor. 2017 yılı başından bugüne kadar organizasyonel anlamda yeniden yapılanmayla 250 milyon lira tasarruf ettik. Yeniden yapılanmayla değişen dünyanın gerektirdiği dönüşümü sağlıyoruz ve elde ettiğimiz tasarrufu sosyal sorumluluk çalışmalarında kullanıyoruz. Türk Telekom Okullarında 30 bin çocuğun eğitim görmesine katkı sağlıyoruz. Az gören çocukların görmeyi öğrenmesi için Gün Işığı projesiyle dezavantajlı grupları topluma kazandırıyoruz."

"30 binden fazla sporcu yetiştirdik"

Kutlu, Türk Telekom amatör spor kulüpleriyle çocuk ve gençlere spor sevgisini ve bilincini kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, bugüne kadar 30 bini aşkın sporcuyu desteklediklerini söyledi.

Türk Telekom'un bugün 30 farklı branşta, 44 ilde, 45 spor kulübüyle faaliyet gösteren amatör kulüpler aracılığıyla her yıl 6 bine yakın sporcuyu katkı sağladığına dikkati çeken Kutlu, "2016 yılında, aralarında milli forma giyen pek çok genç sporcumuz yetişti. Avrupa şampiyonaları dahil olmak üzere toplam 89 madalya kazandık. Bugüne kadar desteklediğimiz gençlere yaklaşık 1,9 milyon lira değerinde spor malzemesi sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni okullar yapacağız"

Türk Telekom olarak 53 okul yaptırdıklarını anlatan Kutlu, 76 binayı da eğitime kazandırdıklarını dile getirdi.

Kutlu, Türk Telekom'un kurduğu 40 bin kapasiteli okullarda bugün 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, yaptırdıkları yurtlarda ise 4 bin konaklama kapasitesinin bulunduğunu kaydetti.

Türk Telekom markasının bulunduğu okullardaki öğrencilere de destek olduklarınının altını çizen Kutlu, şunları kaydetti:

"Başarılı ve dezavantajlı öğrencilere 2005'ten beri burs veriyoruz. Bugün 53 Türk Telekom okulundaki 159 başarılı öğrenci bu burslardan faydalanıyor. Bugüne kadar burslara ayırdığımız kaynak ise 1,7 milyon lirayı geçti. Türk Telekom olarak bu gibi sosyal sorumluluk işlerimizle de fark yaratıyoruz. Önümüzdeki dönem 5-10 okul daha yapma planımız var."

FETÖ ile mücadele

Türk Telekom olarak Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik atılması gereken her adımı atıklarını ve somut belgelere göre hareket ettiklerini belirten Kutlu, "Kurduğumuz komisyon bütün delilleri değerlendiriyor. Ayrıca en üstten başlayarak tüm çalışanların çok ciddi kaynaklardan defalarca kontrolünü yaptırdık. Bu sebeple işten çıkarılanların tamamıyla ilgili net belgeler var." dedi.

Kutlu, Türk Telekom'un çalışmalarında iştirakleriyle güçlü bir sinerji yarattığını da vurgulayarak, iştiraklerin yeniden yapılanmanın olumlu etkisiyle büyümeye yöneldiğini bildirdi.

Argela, İnnova ve Sebit’in çok güzel atılımları olduğunu ifade eden Kutlu, "Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren grup şirketimiz Sebit, dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketleri arasında gösteriliyor, bu büyük gurur. Sebit'in Vitamin içerikleri hükümet tarafından başlatılan eğitimde Fatih Projesi kapsamında 2008’den bu yana MEB’e bağlı okullarda ücretsiz sunuluyor. Sebit, dünyanın en iyi eğitim teknolojisi şirketi olarak gösteriliyor ve bu bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.