Yenilendi iddialı

Alman otomotiv devi Opel, Crossland ve Mokka’dan sonra bir diğer SUV modeli olan Grandland’i de ‘Opel Vizör’ tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor. Böylece Opel’in tüm SUV modelleri markanın güçlü tasarım dili, dijital kokpit özelliği ve yüksek Alman teknolojileriyle donatılmış oluyor. İleri teknolojiler, gelişmiş güvenlik sistemleri ve üstün konfor düzeyi sunan yeni Opel Grandland, geniş ekranlı sezgisel Opel Pure Panel özelliği ile tamamen dijital ve benzersiz bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Yeni kompakt SUV ayrıca, içten yanmalı motorlara ek olarak dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir hibrit güç-aktarma çözümü ile de kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor.

Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, dikkat çekici yeni marka yüzü ‘Opel Vizör’ü SUV ailesinin üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez yeni Mokka’da tam anlamıyla karşımıza çıkan iddialı ve dinamik tasarım özellikleri, yeni Grandland ile devam ediyor. Güçlü tasarım dili, dijital kokpit ve yüksek Alman teknolojileriyle donatılan 3 güçlü SUV, Opel’in bu sınıftaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Opel Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Grandland’ın iddialı tasarımı net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. Markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan ‘Opel Vizör’ ön cepheye yayılıyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, yan paneller ile parlak siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV modeli için yurt dışı satış fiyatlarını açıklayacak ve yeni Grandland’i siparişe açacak. Almanyda Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel Grandland, sonbaharda sevenleriyle buluşacak.

Opel hakkında

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel'in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.