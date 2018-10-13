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Yenilenebilir enerji kaynak listesi formatı güncellendi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) listesinin formatında değişikliğe gidildi.EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararına göre, YEK listesinde yer alan şirketlerin lisans numarası, şirket adı,...

Yenilenebilir enerji kaynak listesi formatı güncellendi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) listesinin formatında değişikliğe gidildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararına göre, YEK listesinde yer alan şirketlerin lisans numarası, şirket adı, iletişim bilgileri, kurulu güç gibi bilgilerin yer aldığı bölümde, yerli katkı ilave fiyatı son yararlanma dönemi ve yerli katkı ilave fiyatı son yararlanma dönemi takvim yılı gibi bilgiler de yer alacak.

Söz konusu karar, EPDK'nin 4 Ekim 2018 Perşembe tarihli Kurul toplantısında alındı.

Elektrik piyasasında üretim lisansına sahibi tüzel kişiler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için YEK Belgesi alarak, YEK Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanabiliyor.

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