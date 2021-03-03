Yenilenebilir enerjide halka arz trendi başlattı

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün yapıldı. Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Biotrend Enerji”), halka arz sürecini başlattı. Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile el sıkışan Biotrend Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.

Atık yönetimine yeni bir perspektif; Biotrend Enerji

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Biotrend Enerji, halka arz için geri sayıma başladı. Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapıldığını duyuran Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların sürdürülebilir bir dünya için önemine dikkat çekerek, her adımın sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakabilmek için atıldığına işaret etti. Yenilenebilir kaynakların verimli kullanımının öneminin dünyada her geçen gün yükseldiğini belirten Doğan, Biotrend Enerji’nin kurulduğu günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edinen bir şirket olduğunun altını çizdi.

Halka arz; kurumsallaşma yönünde stratejik bir adım

Halka açılmayı; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Doğan, “Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesine imkan sağlayacak, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde mevcut güvenirliliğimizi ve saygınlığımızı artıracaktır” şeklinde konuştu.

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğinde 2021 yılı ilk yarısında halka arz planlanıyor

%60 sermaye artırımı %40 ortak satışı olarak planlanan halka arzda Şirket’in mevcut 128.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 22.000.000 TL artırımla 150.000.000 TL’ye yükselecek, 14.666.666 TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 5.000.000 TL nominal değerli pay, ek satışa konu edilebilecektir. Halka açıklık oranı ek satış hariç %24,4 olacaktır. Halka arzın 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

6 Bölgede, 11 İlde, 17 Tesisle Ülke Ekonomisi İçin Yaratılacak Katma Değer; Biotrend Enerji

Davut Doğan: “Biotrend Enerji bünyesinde, 2020 yıl sonu itibariyle, 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesis bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde düzenli depolama sahalarına ulaşan evsel atığın yaklaşık %20’sini, 2021 yılında devreye girecek olan 1 biyokütle ve 4 biyogaz tesisiyle birlikte toplam 6 bölgede, 11 ilde, 17 tesiste işleyerek enerji ve ısıya dönüştürerek ekonomiye geri kazandıracağız. Bu işlemler sırasında, küresel ısınmayla birlikte azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının, çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonunu engelliyor, modern arıtma tesislerimizde doğaya güvenli geri dönüşümünü sağlıyoruz. Orman atıkları ve tarımsal atıkları bertaraf ederek elektrik enerjisi ve ısıya dönüştürecek yatırımlarımız devam ediyor ve çok yakında aktif hale gelecek tesislerimizle toplam tesis sayımız 11 ilde 17‘ye ulaşacak. Biotrend Enerji, halka arz gelirinin büyük kısmını devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanmayı hedeflemektedir.” dedi.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi; Biotrend Enerji

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Biotrend Enerji’nin 2020 senesi içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarı 300 Milyon kWh olup, bu kapsamda yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Biotrend Enerji, kullandığı yenilikçi teknoloji ve atık yönetimi için geliştirdiği yepyeni perspektifle, ülkemizin ihtiyaç duyduğu çevreci enerji üretimine yatırımlar yapmaya devam ediyor.