Yenilenebilir enerjideki büyüme durdu

İSTANBUL (AA) - Küresel yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme geçen yıl bir önceki yılla aynı seviyede gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) yapılan açıklamaya göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşılması için yeterince çaba gösterilmiyor.

Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan küresel emisyonların azaltılmasında yenilenebilir enerji yatırımları kritik rol oynadı ancak sektörde yeterli büyüme yakalanamadı.



Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyoenerji ve diğer yenilenebilir kaynaklardaki kapasite artışı geçen yıl bir önceki yılla aynı seviyede gerçekleşti. Dünya genelinde 2018'de yenilenebilir enerjide 177 gigavat ilave kapasite devreye girdi. Böylece yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme 2001'den sonra ilk kez geçen yıl hız kesti.

- Güneşte kapasite artışı beklentinin altında kaldı



Geçen yıl yenilenebilirde en fazla kapasite artışı 97 gigavatla güneş enerjisinde oldu. Güneşi, 48 gigavatla rüzgar ve 25 gigavatla hidroelektrik takip etti.

Çin'in maliyetleri azaltmak için teşviklerde yaptığı ani değişiklik, güneş enerjisinde kapasite artışının beklenenden daha alt düzeyde kalmasında etkili oldu. Güneşte beklenti kapasitenin 100 gigavat artması yönündeydi.

Çin'de işletmeye giren güneş kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 44 gigavata geriledi. ABD'de de güneş enerjisi kapasitesinde artış görülmedi.

Ayrıca yenilenebilir enerjideki büyümenin sekteye uğramasında, Avrupa Birliği ve Hindistan'da rüzgar kapasitesi kurulumlarının düşmesi etkili oldu.

Öte yandan maliyetlerdeki düşüş sebebiyle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarında kapasite arttı.

- "2018 verileri endişe verici"

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yavaşlatılmaması ve hükümetlerin bu durumu düzeltmek için hızla hareket geçmesi gerektiğini ifade etti.

Yenilenebilir enerjide maliyetlerin ciddi oradan düştüğüne dikkati çeken Birol, "Dur ve kalk politikaları sektöre ve bu alandaki istihdama zarar veriyor. 2018'e ilişkin veriler endişe verici ama akıllı ve kararlı politikalar, yenilenebilir enerji kapasitesini yeniden yükseliş trendine sokabilir." değerlendirmesinde bulundu.