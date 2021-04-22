Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan daha çok kazanır

Avrupa, uzun süredir gündemde olan yeşil üretim konusunda net bir yol haritası ortaya koydu. Bu anlamda, son yıllarda yapılan düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde kullanılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. Birçok noktada avantaj sağlayacak bu düzenleme ile sanayici, elektriğini GES’ den sağlayarak ek vergi ödemeyecek. Ayrıca, ek gelir elde ederek 4, 4 buçuk yılda kendini amorti edebilecek.

Elektrik üreten yatırımcılar için ilave ek gelir kalemi oluşacağına dikkat çeken EVCİL Solar Enerji Şirketi Genel Müdür’ü Mustafa Evcil, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapanların daha çok kazanacağını belirtti.

GÜNEŞ ENERJİSNDEN SAĞLANAN ELEKTRİKTEN EK VERGİ ALINMIYOR

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de karbon ayak izini azaltmak adına devlet destekli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Evcil, “Karbon salınımını azaltmak, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlamak isteyen sanayiciler enerjilerini sertifikalandırma yoluna gidiyor. Çünkü, sanayicinin üretim süreçlerinde ortaya çıkardığı karbon miktarı ne kadar azsa rekabet gücü de o kadar yüksek oluyor. Ayrıca, üretimde kullandığı elektrik, güneş enerjisinden sağlanıyorsa ek vergi ödemiyor. Yapılan yatırımlar ile ek gelir sağlarken 4-4,5 yılda kendini amorti ediyor. Bu da, sanayicimiz için oldukça kritik. Bu nedenle, avantaj sağlamak isteyen sanayiler şimdiden harekete geçmeye başladı” diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Evcil, “Avrupa standartlarına uyumlu olarak üretilecek YEK-G belgeleri, ihracatçılarımıza, AB'nin ithal ettiği ürünlere karbon salımlarına göre uygulayacağı vergiden muaf olmak veya bu vergilerin etkisini en aza indirmek için bir çözüm sunabilecek. Özellikle AB'ye ihracat gerçekleştiren ve yüksek miktarda elektrik tüketimi olan firmalarımız ve sanayicimiz için bu belgeler belirleyici olacak. Bu belgelerle, ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek” dedi.

“Bu noktada, çatısı uygun olan sanayicilerin yatırım yapması için bir alan oluşuyor. Bu anlamda, üretim gücünü hızla kazanıp pazar avantajı yakalamak için yeşil sertifikaya sahip olmak bütün sektörler için önemli olacak. Bu durum, aynı zamanda güneş ve pazarı için büyük bir potansiyel oluşturuyor. Ayrıca, yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi de mevcut dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari açığın azaltılması için oldukça önemli” şeklinde konuştu.