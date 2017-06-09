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Yenilenebilirde yerli aksam desteği

- Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksam desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluş dışında yapacakları başvurular geçersiz sayılacak

Yenilenebilirde yerli aksam desteği

ANKARA (AA) - Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksam desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluş dışında yapacakları başvurular geçersiz kabul edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerli aksam desteğinden ilk kez yararlanmak isteyen yenilenebilir enerji üretim şirketleri, 1 Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuracak. Şirketlerin, ilgili başka bir kurum ya da kuruluşa yapacakları başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesislerinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabullerle işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler, yine 1 Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa verilecek.

Bu arada, lisanslı elektrik üretim tesislerine ait başvuru dosyalarında eksik veya yanlış evrak belirlenmesi halinde, bu durumun bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşun internet sayfasında ilan edilmesi uygulamasına son verildi. Bundan böyle eksik evrak bilgisi başvuru sahiplerinin kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderilecek.


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Resmi GazeteYenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksam
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