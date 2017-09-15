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Yer verdiler 500 kişiye iş sağladılar

Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu, "Firma, yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan istedi. Bu yer tahsisi için ekip arkadaşlarımızla üzerimize düşeni yaptık. Yaklaşık 300 milyon avroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah faaliyete geçince de 500 kişinin çalışabileceği bir tesis olacak" dedi.

Yer verdiler 500 kişiye iş sağladılar

KÜTAHYA (AA) - Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard GmbH, gerçekleştireceği 300 milyon avroluk yatırımla Kütahya'da 500 kişiye istihdam imkanı sunacak.
Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda yapılacak kağıt fabrikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, firmanın 2020'de üretime başlayacağını söyledi.
Yerel yöneticilerin firmanın Kütahya'ya yatırım yapması için 1,5 yıldır çalıştığını belirten Saraçoğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana Kütahya'nın kalkınması ve gelişmesi yönünde çalışacağımıza dair halkımıza sözümüz vardı. Avrupa'dan bakıldığında Türkiye'nin farklı bir algılanışı var. Bu algıyı yıkma noktasında Avusturyalı bir firmanın Kütahya'ya yatırım yapması için çalışmalara başlandı." diye konuştu.
Saraçoğlu, Kütahya'ya büyük bir yatırımı kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çalışmaların başladığı dönemde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde görev yapıyorduk ve firma ile çok yakın ilişki kurduk. Bu yatırımı Kütahya'ya kazandırma noktasında belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti ve çalışmayı ortaya koyduk. Kağıt fabrikasının su ihtiyacını karşılamak üzere Kütahya Belediyesi ve Devlet Su İşleri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Firma, yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan istedi. Bu yer tahsisi için ekip arkadaşlarımızla üzerimize düşeni yaptık. Yaklaşık 300 milyon avroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah faaliyete geçince de 500 kişinin çalışabileceği bir tesis olacak."
Yabancı bir yatırımcının Kütahya'yı tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, "Yabancı firmalar, sadece yatırım yeri değil, kentin sosyal ve kültürel yapısına bakarak, yatırımlarına karar veriyor. Şehrimizin güvenli olması da bu yatırımın yapılmasında bir etken olmuştur. Bu yatırım, şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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YatırımKütahya Belediye Başkanı Kamil SaraçoğluKütahya
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