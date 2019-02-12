Yerel basında “KDV indirimi“ sevinci

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağı müjdesi Şanlıurfa'da yerel basını mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kitapta, dergide, gazetede KDV oranının sıfırlanacağı müjdesini verdi.

Sektörün ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulamada kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

KDV indirimi açıklaması özellikle maddi olarak zor günler geçiren yerel gazetelerde memnuniyetle karşılandı.

Şanlıurfa Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Celal Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazete çıkarmanın zor ve emek isteyen bir iş olduğunu söyledi.

Özellikle dijital medyanın yaygınlaşmasıyla yerel gazetelerin zor bir sürece girdiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"KDV'nin sıfıra indirilmesi bizi mutlu etmiştir. KDV indirimi sadece gazete satışında değil, gazete reklamında da olsa bizi daha çok mutlu eder. Tabii ki bu indirim bir başlangıçtır. Cumhurbaşkanımızın özellikle Anadolu'daki medyanın zor durumda olduğunu bilmesi ve KDV indirimine gitmesi bizleri mutlu etmiştir. İnsanlarımızın gazete okumasını ve reklam vermesini, gazetelerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı gazeteler için attığı bu adımdan dolayı tebrik ediyor, kendisine çok teşekkür ediyorum."

- "Yayıncılığın teşvik edilmesi anlamında çok iyi bir adım"

GAP Gündemi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysel Polat ise KDV indiriminin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Vergi indiriminin zor günler geçiren gazeteler için çok yararlı olacağını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"KDV'nin sıfırlanması, maddi gelirleri tükenen ve çeşitli ekonomik sorunlar yaşayan, bu nedenle yaşam mücadelesi veren yerel basın için güzel bir haber. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten yerel basının çok daha fazla ekonomik sorunları var. Bu KDV indirimi inşallah bu sorunların da hatırlanmasını sağlar. Kitaplarda, gazetelerde, dergilerde KDV'nin sıfırlanması ülkemizde kültürün, sanatın, fikirlerin tekrar gündeme gelmesi, yayıncılığın teşvik edilmesi anlamında çok iyi bir adım. İnşallah bundan sonrası için de hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan ciddi, kalıcı müjdeler bekliyoruz."

Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak ise son dönemde yaşanan zamlardan gazete kağıdı fiyatlarının da etkilendiğine belirtti.

Gülebak, Anadolu'da bir çok gazetenin baskı yapamayacak durumda olması nedeniyle vergi indiriminin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gazetelerin maddi olarak zor durumda olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi indirimi müjdesi bizi mutlu etti. Burada aynı zamanda indirimden ziyade yerel basın olarak hatırlanmamız da bizi ayrıca mutlu etti. Son dönemde gazete kağıdı fiyatında büyük artış yaşandı. Birçok gazete zor şartlar altında basılıyor. Özellikle biz kağıt alımında da KDV indiriminin yapılmasını bekliyoruz. Yerel basın ancak böyle daha rahat bir nefes almış olur. Yine de biz böyle bir vergi indirimi müjdesini bize verdiği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."





