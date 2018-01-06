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Yerel televizyon kanallarına indirim müjdesi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Yerelde yayın yapan televizyonların karşılaştığı sorunları yakından takip ediyoruz ve bu amaçla daha uygun şartlarda uydu üzerinden yayın hizmeti sağlayabilecek tarifeler oluşturduk" - "Uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık"

Yerel televizyon kanallarına indirim müjdesi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerel televizyonların karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda uydu yayını başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel itibarıyla lokal izleyicilere hitap eden, yerel tabir edilen kanalların, teknik olarak uydu yayınına başladıkları an itibarıyla kapsama kabiliyeti nedeniyle ulusal hatta uluslararası televizyon kanalı özelliği kazandığını söyledi.

Teknik olarak her kanalın ulusal ya da yerel uydu üzerindeki kapasite maliyetinin birim bazında aynı olduğunu dile getiren Arslan, ancak ulusal nitelik kazanmış olsalar da söz konusu kanalların, finansal yeterlilik ve diğer yetkinlikler anlamında yerel imkanları bulunduğunu bildirdi.

Arslan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) lisans ücretleri, uydu yayın ücretleri ve stüdyo maliyetlerinin yayıncılık sektörünün 3 ana maliyet unsurunu oluşturduğunu belirterek, televizyon yayıncılarının en büyük sorunlarının finansal kaynaklı olduğuna işaret etti.

Sektörün karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu amaçla daha uygun şartlarda uydu üzerinden yayın hizmeti sağlayabilecek tarifeler oluşturduk. Yerel kanallar 3 Mbps veya 2 Mbps üzerinden yayın yapıyorlar. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık. Yerel kanalların azalan reklam gelirleri nedeniyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını biliyoruz. Bu sorunlarını çözmek amacıyla yeni tarifelerle ciddi bir katkı sağlıyoruz."

Arslan, döviz bazlı giderler ve yatırımlardan dolayı döviz yükümlülükleri bulunan Türksat'ın, uydu kapasite fiyat tarifesinin döviz pozisyonuyla uyumlu olacak şekilde belirlendiğini aktardı. Bu kapsamda, fiyat indirimi, fiyatların Türk lirası olarak belirlenmesi veya kur sabitlemesi gibi uygulamaların, Türksat'ın gelirlerinin azalmasına ve bütçelenen yatırım projelerinin aksamasına neden olduğunu dile getiren Arslan, "Ancak yerel kanalların desteklenebilmesi amacıyla kur sabitlemesi, yeni indirimli tarifeler ile yayıncılık sektörüne katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel yayıncıların kıt kaynakları ile şehirlerinin kültürlerini tanıtmak için büyük fedakarlıklarda bulunduklarına dikkati çeken Arslan, "Yerel yayınlar aynı zamanda ulusal kanallar için de önemli bir haber kaynağı niteliğindedir ayrıca önemli oranda da istihdam sağlıyorlar. Bu sebeple ağır ödeme yükünden kurtarıp, yayınlarını sürdürebilir noktaya gelmeleri için gerekli gördüğümüz bu uygulamayı, yerel yayıncılarımızın hizmetine sunuyoruz. Yerel yayıncılara bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Denizcilik Ve Haberleşme BakanıAhmet ArslanTürksatUlaştırma
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