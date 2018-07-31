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Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları, martta geçen yılın sonuna göre yüzde 0,3 artışla 295,3 milyar dolar oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Uluslararası Ödemeler Bankası...

Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları, martta geçen yılın sonuna göre yüzde 0,3 artışla 295,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri-Mart 2018" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye'deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları 2017 sonuna kıyasla yüzde 0,3 artışla 295,3 milyar dolar, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 1,4 artışla 184,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri, geçen yılın sonuna göre yüzde 0,5 yükselişle 353,1 milyar dolar, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 1,1 artışla 230,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2017 sonuna kıyasla yüzde 9 azalışla 27,1 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 12,2 azalışla 18,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, geçen yılın sonuna göre yüzde 9 azalışla 20,9 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 16,3 azalışla 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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