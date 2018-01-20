Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplantısı

ŞANLIURFA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırımların milli gelire oranında Çin ve Hindistan'dan sonra önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Şimşek, Şanlıurfa'da "Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplantısında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin daha çok üreten alanlara para aktarması gerektiğini vurgulayan Şimşek, bunun için de iş ortamını iyileştirmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

İş ortamındaki iyileştirmeye ilişkin kapsamlı bir değişimin yapılacağını bildiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Kapsamlı bir reform üzerinde çalışılıyor. Allah'ın izniyle Türkiye'de yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Bir, yatırımcının önündeki engelleri kaldırıp, prosedürleri azaltmak. İki, maliyetleri azaltmak bundan sonra inşaat ruhsatları falan filan buralarda biz bürokrasiyi çok azaltacağız. Milletin önünü her konuda açmamız lazım. Her konuda yargıdan tutun diğer bütün alanlara kadar. Çünkü dünyada para bol, yatırımcı yer bakıyor, kim daha iyi şartlar sunarsa oraya gidiyor. O nedenle belediyelerimiz de biz de çalışacağız."

Türkiye'nin iş yapma kolaylığında dünyada 60'ncı sırada olduğunu aktaran Şimşek, hedeflerinin ilk 20'ye girmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin rekabet gücünün daha da artırılması gerektiğini anlatan Şimşek, yapacakları yeni reformlarla da Türkiye'nin daha iyi bir konuma geleceğine inandığını kaydetti.

- "Eğitimde reform ihtiyacı var"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, dünyada çok hızlı bir değişimin olduğunu dile getirdi.

Hükümet olarak öncelikli belirledikleri alanlara yönelik yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, istihdam ve yargı sisteminin daha hızlı işlemesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Özellikle eğitimle kişi başına düşen gelirin arasında yakın ilişki bulunduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İstihdam, yargı sistemi... Yargı hızlı olacak, adalet iyi ve hızlı olacak ki buraya yatırım gelsin. Kamu yönetimi ve kamu maliyesi de çok önemli. Eğitim de çok önemli, zengin ülkeler eğitimde de sınıf atlamış, inşallah biz de Türkiye'de eğitimde sınıf atlatacağız. Eğitime erişimde çok hızlı bir gelişme var. O kadar çok öğretmen aldık ki yaklaşık 600 bin. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002'ye göre hızla düşüyor, bu kaliteyi artırıyor daha da artıracak. 270 bin derslik yapmışız, şu an 50 bin dersliğin yapımı sürüyor. Şanlıurfa'da 2002'de 5 bin olan derslik şu an 17 bin. Eğitimde reforma halen ihtiyaç var çünkü öğretmenlerimizin kalitesinin daha da artması gerekiyor. Kalite ne kadar yüksekse o kadar beşeri sermayenin kalitesi de yükseliyor."

- "Özel sektörün payını artırıyoruz"

Mehmet Şimşek, mesleki eğitim ve yabancı dil konularda da bazı tedbirler almak için hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli atılımlar içerisinde olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye doğru yolda doğru işler yapıyor. Meslek ve teknik liselerden mezunların oranı normal liselere göre yüzde 34'ten yüzde 52'ye çıkmış hedef minimum yüzde 60. Türkiye'nin birçok yerinde sanayici eleman arıyor bulamıyor, nitelikli eleman yok. Özel sektörün payını artırıyoruz. Bizde yüzde 7,6 OECD ülkelerinde ortalama yüzde 7 ama iyi ülkelerde bu oran yüzde 25-30. Rekabetin olduğu yerde verimlilik ve inovasyon oluyor. Yatırım ortamına baktığımızda Türkiye'de yatırımlar mili gelire oranla Çin ve Hindistan'dan sonra yüksek ülkelerden. Bu iyi bir haber, fakat bu yatırımların keşke daha fazlası makine ve teçhizata olsa, maalesef önemli bir kısmı inşaat. Bizim üretken alanlara daha çok para aktarmamız lazım. "

(Sürecek)