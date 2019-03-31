Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin food istanbul
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı
Bankalara övgü
Bankalara övgü
Memnun ettiler ilk 3’teler
Memnun ettiler ilk 3’teler
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!

"Yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir"

-TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: -"Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir" -"Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma hamlesi, kentlerimizin rekabetçilik ve marka gücünü geliştirmekten geçiyor"

banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yerel yönetimlerin bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde başarı gösteren yerel yöneticileri tebrik etti.

Türkiye’nin ana gündemini rekabet gücüne sahip, çağdaş yaşama elverişli ve insan odaklı kentleşmenin oluşturması gerektiğini aktaran Turan, Türkiye’nin çıkış yolunun yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçtiğini kaydetti.

Ekonominin dengelenmesinde politika yapıcılara önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Turan, "Ekonomide yeni bir hikayeyi yaratacak adımların da 'şeffaflık, kurumların bağımsızlığı, makroekonomik dengelenme ihtiyacına verdiği zarar/fayda, bankacılık sektörü varlık kalitesi, kamu maliyesi sürdürülebilirliği, yapısal sorunlara çözüm sunabilme kapasitesi ve kural-bazlı politikaların esneklik/fayda eksenindeki değiş-tokuşu' gibi dengelenmeyi destekleyecek etki yaratması önemli. Özellikle ekonomik güvenin tesis edilmesi için kural bazlı politikalar, dengeleyici bir çıpadır. Çıkış yolumuz ise katma değerli üretim ve katma değerli ihracattır. Kaynağımızı altyapı yatırımlarının yanı sıra, tarım ve sanayide yüksek teknolojiye ve markalaşmaya ayırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin, kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:


"TÜRKONFED olarak, bölgeler arası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir. Yerel yönetimlerden, iş dünyası olarak beklentimiz; hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir kentler inşa etmeleridir. Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma hamlesi, kentlerimizin rekabetçilik ve marka gücünü geliştirmekten geçiyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıyı gerçekleştiren, kentin bilgi, fikir ve üretim zincirini harekete geçirecek bir ekonomik altyapıyı kuran, ulaşımdan, sosyal ve kültürel altyapıya, doğa, çevre, gençlik, aile ve kadın dostu bir yerel yönetim istiyoruz.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜRKONFED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5