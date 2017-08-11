Yerel yönetimlerin borç kesintileri düşürüldü

ANKARA (AA) - İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların çeşitli borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesinti düşürüldü.

"Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında uzlaşma sağlanan borçlar, söz konusu kanunlar kapsamında alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31 Aralık 2006 itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen devlete olan borçlar, İller Bankasına borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan hazine alacağı niteliğindeki borçlara karşılık her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılan yüzde 40'lık kesinti yüzde 35'e düşürüldü.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen devlete olan borçlar, İller Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan hazine alacağı niteliğindeki borçlar kapsamında 1 Mart 2010'dan sonra doğan borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı da yüzde 25 yerine yüzde 22 olarak uygulanacak.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlara karşılık daha önce yüzde 40 kesinti yapılan kuruluşlar için geçerli olan ilave yüzde 10'luk kesinti yüzde 5'e, 25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 25 olan kesinti oranı yüzde 3'e çekildi.