Yerel zincirlerin hedefi yüzde 15 büyüme Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketler, üretici ve tedarikçileri ile birlikte Ege PERDER ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda buluştu. 2017 yılı değerlendirmesi, 2018 öngörülerinin analizlerle değerlendirildiği toplantıya 200’e yakın sektör profesyoneli katıldı. Ege PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya; “Yerel zincirlerler olarak amacımız Türkiye’nin her bölgesinde istihdama, ülke ekonomisine, yerel üreticiye, yerel ekonomiye güç katmak” dedi. Toplantıda 2017’de çift haneli büyüyerek 30 milyar TL ciroya imza atan yerel zincirlerin ciroda 2018 yılı büyüme hedefi ise yüzde 15 olarak açıklandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında çalışmalarını yürüten Ege PERDER, perakende sektörünün bu yıl da nabzını tuttu. Ege PERDER ev sahipliğinde, Helvacızade-Zade (Yağ), Coca-Cola İçecek ve Hayat Kimya sponsorluğunda Mia City Hotel’de düzenlenen organizasyona 200’e yakın sektör profesyoneli katıldı. Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Helvacızade-Zade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ticari Pazarlama ve Pazarlama Müdürü Hayriye Kızılpınar, Hayat Kimya Türkiye Pazarlama Grup Müdürü Erman Erciyes, Coca-Cola İçecek Bazı Bölge Özel Müşteriler Grup Müdürü Egehan Çelik, Alışverişçi Araştırmaları ve Analitik Müdürü Zeynep Aksoy, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, perakende sektörünün 2018 yılı öngörüleri, analizlerle değerlendirildi.



"YEREL ZİNCİRLERİN CİROSU 30 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

Toplantının açılış konuşmasında 2017 yılında bölgedeki belirsizlik, Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı, faiz oranlarının artmasına rağmen perakende sektörünün başta istihdam olmak üzere yatırıma devam ettiğini belirten Ege PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya; "2017 yılında yerel zincirler olarak yaşanan olumsuzluklara ve sektörde artan rekabete rağmen şartların iyileşeceğini, verimli kaynak kullanımının ön planda olacağını, yılı çift haneli büyüme ile kapatacağımızı öngörmüştük. 11 yıldır Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında sektörümüzde sinerjiyi artırmak, sorunlara çözüm üretmek için üreticimiz, tedarikçimiz, tüm paydaşlarımız için birçok toplantı düzenliyoruz. Amacımız Türkiye'nin her bölgesinde istihdama, ülke ekonomisine, yerel üreticiye, yerel ekonomiye güç katmak. Bölgenin büyümesine katkıda bulunup, müşterilerimizin kaliteli hizmet almalarını sağlamak. Bu yaklaşımımız sayesinde yerel zincirler olarak 2017 yılında da büyümemizi sürdürdük ve 2017 ciromuz 30 milyar TL'yi aştı" dedi.



"2018 YILI HEDEFİMİZ CİRODA YÜZDE 15 BÜYÜMEK"

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek ise şunları kaydetti; "Tüm üyelerimizin hedef birliği, ortak inançları sayesinde sektörümüzdeki rekabete rağmen biz tüketicilerimizin isteklerine, değişen alışveriş alışkanlıklarına, sepetlerini daha ucuza doldurmalarına odaklandık. Kıt kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmaya devam edip, ulusal ve indirim marketleri karşısında önemli bir başarıyı göğüsledik. Yerel zincirler olarak toplam market grupları içerisine istihdam payımız yüzde 40'a, satış payımız yüzde 35,3'e, toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9,8'e ulaştı. Bu yıl da büyük hedeflerle yola başladık. Türkiye genelinde koltuklarımızı teslim edeceğimiz çalışanlarımızı eğitmeye devam edeceğiz. Sayısal büyümeye değil, iyi hizmete, yenilenmeye, verimliliğe odaklanacağız. Yerel zincirler olarak 2018 yılı hedeflerimiz ciroda yüzde 15 büyümek."



"TÜKETİCİ DEĞİŞİMİNE ODAKLANMALIYIZ"

Toplantıda değişen tüketici davranışları ve alışveriş trendleri konusuna da değinen Mustafa Altunbilek; "Ekonomik gelişmeler, yaşanan dönüşüm, e-ticaret sektörünün güçlenmesi karşısında yeni adımlar atmalıyız. Uzun vadede karlılıkların korunması zor. Rekabet bugünden daha da zorlaşacak. Atacağımız adımlarda sayısal büyümeye değil, verimliliğe, iyi hizmete ve yenilenmeye odaklanacağız. Sahip olabildiğimiz, ölçebildiğimiz, matematiğini yapabildiğimiz, karlılığını görebildiğimiz mağazalar bizim. Bu yıl marketlerinde verimliliğe odaklananlar, karını yönetebilecek” açıklamasını yaptı.



Altunbilek, her yıl nisan ayında üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşını aynı çatı altında buluşturan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın içeriği hakkında da bilgi paylaştı. Bu yıl 11-12 Nisan 2018 tarihinde 10'uncu kez gerçekleştirilecek YZB'de ana gündemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki vizyonunu desteklemek amacıyla "Çevre" olacağını söyledi. Organizasyon kapsamında perakende sektörünün duayen isimleri konuşmacı olarak yer alırken, fuar kapsamında sektörünün liderleri yeni ürünlerini, çözüm ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak.