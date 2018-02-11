Yerli “alo“ için geri sayım

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.



Türkiye, tasarımı tamamen yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldi.



Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.



İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanmasının ardından Haziran 2017'de saha testlerine başlanan ULAK'ın gerekli testleri başarıyla tamamlandı.



Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak ULAK'ın, en kısa zamanda canlı şebekede kullanılmaya başlanması hedefleniyor.



ASELSAN uhdesinde Uzak Radyo Ünitesi (RRU), Netaş'ın imzasını taşıyan Temel Bant Ünitesi (BBU) ve Argela mühendislerinin eseri olan şebeke bağlantısı ve akıllı şebeke yönetimi konularında yazılımlar hazırlandı.



- "ULAK'ın testleri 11 farklı sahada yapıldı"



ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında yer aldığını ve bu etkileşimin artarak devam ettiğini söyledi.



Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin, ülke açısından hem siber güvenlik hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Balcı, devletin önemli bir vizyonla milli ve yerli iletişim altyapı projelerini 4-5 yıl öncesinden başlattığını bildirdi.



Balcı, stratejik önemi haiz söz konusu projelerin, milli iletişim altyapısının sağlanmasında önemli olduğunu vurgulayarak, "Teknolojik, ekonomik ve siber güvenlik açısından önemli olan ULAK Milli Baz İstasyonu ve Milat Milli Ağ Teknolojileri projelerinde meyveleri alır duruma geldik." dedi.

Bu kapsamda geliştirilen ULAK baz istasyonunun saha testlerinin geçen yılın haziran ayında başladığını anımsatan Balcı, "11 farklı noktada yapılan söz konusu testler, operatörlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bu testlerde hem sabit olarak performans hem de mobilite denilen hareketlilik testleri uygulandı. Canlı şebeke testlerinin de olduğu saha testleri başarıyla tamamlandı." diye konuştu.

- "Canlı şebeke testleri devam ediyor"

Operatörlerin, ULAK baz istasyonunu canlı şebekelerinde testlere devam ettiklerine dikkati çeken Balcı, sistemin en geç mart ayının ilk yarısında üç operatörle eş zamanlı, 24 saat esasına göre canlı şebekede kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Balcı, operatörlerden gelen geri bildirimlerle test esnasında baz istasyonunda gerekli iyileştirmelerin yapıldığına işaret ederek, "Bundan sonra da problemlerimiz olacaktır ama bu problemleri çözecek imkana ve birikime sahibiz." ifadesini kullandı.

ULAK baz istasyonunun üretim altyapısında hiçbir sıkıntının olmadığının altını çizen Balcı, ihtiyaçların belirtilerek, siparişlerin zamanında verilmesini istedi.



Balcı, ULAK baz istasyonunun Evrensel Hizmet Fonu kapsamında kırsal kesimde de kullanılacağını vurgulayarak, bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileriyle çok yakın çalıştıklarını söyledi.



- "Hedef 5G ve ötesi"

5G ve ötesi teknolojiler hedeflenerek gerçekleştirilen projelerin ve üretilen teknolojilerin geliştirilerek devam edeceğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir altyapımız, birikimimiz oluştu. Bu konuda gerek ürün aşamasında gerekse fikri mülkiyet, patent konularındaki çalışmalarımızı, ekosistemimizle standartlara koyacak şekilde yoğunlaşarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın hem ekonomik hem teknolojik hem de stratejik açıdan önemi ve faydaları büyük."

Balcı, çalışmaların başlatılmasında millileşme konusunda koyduğu vizyon ve hedefler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, projeye başlangıcından itibaren özel olarak gösterdiği ilgi ve yönlendirme için Başbakan Binali Yıldırım'a, proje yürütücüsü ve sorumlusu olarak gösterdiği özverili çalışma dolayısıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığına, yakın desteği için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.