Yerli aşıya yerli buzdolabı

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler, Covid-19 aşısını -86 derecede saklayabilen yerli üretim buzdolabı geliştirdi. Ar-Ge merkezlerindeki mühendis ekibinin içinden 15 kişilik bir kadronun yoğun çalışmasının ardından üretim hattına giren buzdolabı ‘Ultra Low Temperature Freezer’ teknolojisi ve sunduğu çözüm ile ülke ekonomisi için yerli aşı kadar önem arz ediyor. Hedef, Türk bilim insanlarının geliştirdiği yerli aşının, yerli üretim buzdolabında muhafaza edilmesi.

1.300 kişiye istihdam sağlayan, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 5 bin çeşit ürün yelpazesine sahip olan ve ‘Yerli Üretim’ etiketi ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 ülkenin ordusuna lojistik ürünler temin eden Öztiryakiler, sağlık sektörünün hizmetine sunduğu çözümlerin arasına Covid-19 aşısının muhafazası için kritik önem taşıyan yerli üretim buzdolabını ekledi. Ar-Ge merkezindeki mühendis ekip içerisinden 15 kişilik kadro ile geliştirilen yüksek teknoloji ürünü buzdolabı, aşıyı -86 derecede muhafaza edebilecek. Yüksek teknolojiye sahip olan buzdolabı aşı dışında muhafaza ısısını -40 ila -86 arasında farklı ısılarda seçerek farklı tıbbi ekipmanların saklaması ihtiyaçları için de kullanılabilecek.

Biontech aşısının olduğu her ülke hedef pazarımız

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşının gündeme geldiği ilk günlerden itibaren biz de şirket olarak kollarımızı sıvadık. 15 kişilik mühendis ekibimizle, ciddi bir Ar-Ge çalışması sonucunda aşıyı -86 derece muhafaza edebilen ileri teknoloji ürünü yerli üretim buzdolaplarını üretim bandına soktuk. Hedef pazarlarımız başta kendi ülkemiz olmak üzere Biontech aşısının var olduğu her ülke. Hükümetimizin bu konuda hassasiyet göstererek özellikle kamu kurumlarımızda alımlardaki şartnameleri Türk standartlarını ve yerli üreticileri destekleyecek onları engellemeyecek şekilde hazırlatması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk Milli ve Yerli Hızlı tren projesinde karşılaştığımız zorlukları aşarak bu projenin tüm mutfak alanlarını pandemiye rağmen zamanında ve eksiksiz olarak tüm şartlara uygun teslim etmenin gururunu yaşadık. Dileriz bu yeni ürünümüz de bizlere aynı gururu yaşatır. Aşı dolabı için aylık 200 adet üretim planladık fakat bu sayıyı talebe uygun artırabilecek imkanlara sahibiz. Öztiryakiler olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 farklı ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz. Ülkemizde üretilen her katma değeri yüksek ürün geleceğimiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıyor.”

Öztiryakiler hakkında;

Öztiryakiler 1958 yılında kurulmuş olup bugün modern üretim tesislerinde üçüncü neslin de içinde bulunduğu yönetim ile faaliyet gösteriyor. 140.000 m² kapalı üretim alanında, 1.300 çalışanı ile hazırlık, pişirme, taşıma, bulaşık, soğutucu, açık büfe ve servis ekipmanları yanı sıra masa üstü servis ekipmanları, temizlik ve hijyen sistemleri ve mobil sahra yaşam üniteleri üretimlerini gerçekleştiriyor. Türkiye ve dünyada tüm proje ihtiyaçlarının A’dan Z’ye içinde bulunduğu 2 binden fazlasının cihaz olduğu 4 bin 500’ü aşkın ürün çeşidi ile sektörünün en çok ürünü tek çatı altında sunan firmasıdır.

2019’da Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu ve TİM İlk 1000 İhracatçısı arasında bulunan ve sektöründe ihracat lideri, global bir Türk Markası olan Öztiryakiler, dünyanın dört bir yanındaki farklı pazar taleplerini karşılamak için, tek bir fabrikada, yüksek kaliteli ve performanslı, dünya standartlarına sahip Türk Malı endüstriyel mutfak ekipmanları tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Türkiye’de 4 bölge müdürlüğü, 75 bayi, 118 satış sonrası servis noktası ve dünyada yaygın satış-servis ağı ile 5 kıtaya doğrudan satış, anahtar teslim proje ve servis desteği veriyor.

Öztiryakiler, ülkemizde büyük ölçekli lüks otel projeleri, restoran, kafe vb. gıda işletmeleri, rezidanslar, devlet ve kamu binalarının prestij projeleri gibi birçok projede tercih edilen Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üretici konumunda. Türkiye’de kendi sektöründe en yüksek pazar payına sahip firma olmanın yanında aynı zamanda sektörünün ihracat lideri ve Türkiye’nin en çok ülkeye ihracat yapan 9’uncu firması konumunda.