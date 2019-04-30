Yerli baz istasyonu ULAK, İHA'lara takılacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İHA platformuna entegre edileceğini ifade etti.

Balcı, şirketin gelecek dönem planlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" mottosuyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini söyledi.

ULAK Haberleşme AŞ'nin 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, kendi alanında sektörün öncü firmalarıyla iş birliği sözleşmeleri imzalayacaklarını ifade eden Balcı, şirketin ekosistemini büyüterek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.

Balcı, geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL AŞ ile iş birliği anlaşması imzalayacağız. Sözleşme kapsamında 5G baz istasyonunda kullanılan kritik öneme sahip RF devre elemanları AB MikroNano ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. 5G çalışmaları kapsamında, askeri kara araçlarında otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka algoritmalarıyla sistem tasarlanacak. Söz konusu tasarım BİTES ve NUROL ile yapılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, İHA platformuna entegre edileceği bilgisini veren Balcı, "Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. İHA'lara rahatlıkla entegre edilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin Türkiye'nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da aktardı.