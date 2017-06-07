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Yerli firmadan 9 yılda üç kıtaya makine ihracatı

- Giresun'da 9 yıl önce kuruyemiş işleme makinesi ve taşıyıcı palet imalatı üzerine firma kuran iki ortak, ürünlerini bugün 3 kıtada 11 ülkeye ihraç ediyor - Firma ortaklarından Öndeş: - "Özellikle Rusya ay çekirdeği tüketiminde dünyada sayılı ülkelerden biri, ana ihracatımızı Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır, Fas ve Çekya gibi ülkeler oluşturuyor"

Yerli firmadan 9 yılda üç kıtaya makine ihracatı

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 9 yıl önce 96 metrekarelik alanda kuruyemiş işleme makinesi ve taşıyıcı palet imal etmeye başlayan firma, bugün üç kıtada 11 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Birlikte iş yapmaya karar veren Suat Öndeş ve Hasan Aydın, 2008 yılında Giresun Organize Sanayi Sitesi'nde 96 metrekarelik alanda kuruyemiş işleme makinesi ve taşıyıcı palet fabrikası kurdu.

Zamanla işleri büyüten ve çalışan sayısını 21'e, tesis alanını ise bin metrekareye çıkaran iki ortak, sadece Türkiye pazarıyla yetinmeyip dışa açılmaya karar verdi.

Öndeş ve Aydın'ın yönettiği firmanın ürettiği makineler Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Çekya, Danimarka, Mısır, Fas, Cezayir, Irak ve İran'a satılıyor.

Suat Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana üretimlerini, kuruyemişin pakete girmeden önce kavrulması, tuzlanması, soslanması gibi işlemleri gören makinelerin oluşturduğunu söyledi.

-Ana pazar Türkiye

Ana pazarlarının ise Türkiye olduğunu dile getiren Öndeş, "Bununla beraber özellikle yakın komşu ülkelerde iyi bir pazar var. Özellikle Rusya ay çekirdeği tüketiminde dünyada sayılı ülkelerden birisi, ana ihracatımızı Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır, Fas ve Çekya gibi ülkeler oluşturuyor." dedi.

Öndeş, son olarak Danimarka'dan iş aldıklarını belirterek, hububat, bakliyat türü ürünlerin paketlemesini yapan iş yerinin ana hatlarını oluşturacak taşıma paletlerinin yapımını üstlendiklerini anlattı.

Türkiye pazarı ile sınırlı kalındığında para kazanmanın çok kolay olmadığını ifade eden Öndeş, yurt dışına açılınca dolar ve avro üzerinden çalışıldığı için kazançlarının arttığını kaydetti.

İhracatın kendileri için avantaj olduğuna dikkati çeken Öndeş, ana hedeflerinin ihracat miktarı ve ülke sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Öndeş, Rusya ile normalleşme süreci ve ilişkilerin geliştirilmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirterek, "Daha önce Rusya ile vize muafiyetimiz vardı, rahatça bu ülkeye girebiliyorduk ama şu anda vize uygulaması nedeniyle sorunlar yaşıyoruz. Müşterilerimizden davet mektubu alıyoruz, sürecimiz uzuyor. İnşallah sorunlar kalktığında daha rahat olacağız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.


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Kuruyemiş Makinası IhracatıYerli Firma
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