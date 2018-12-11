"Yerli Market Haftası, yerli ve milli sorumluluğun adıdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır." dedi.

PERDER İstanbul ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliği, 11-12 Aralık 2018'de WOW Convention Center'da düzenleniyor.



Etkinlikte konuşan Avdagiç, "Yerli Market Haftası Fuarı bana büyük bir heyecanla kutladığımız Yerli Mallar Haftası’nı hatırlattı. O zamanlar, okula basit, yüksek niteliklere sahip olmayan ürünler ancak götürebilirdik." dedi.

Yerli Mallar Haftası düzenlemekten, Yerli Market Fuarı düzenleme merhalesine gelindiğinin altını çizen Avdagiç, "Artık sadece en büyük fındık, incir, üzüm, kayısı üreticisi olmakla övünmüyoruz. Aynı zamanda bu ürünlere ilave ettiğimiz katma değerle de varız." açıklamasında bulundu. Yerli market sahiplerinin yerli mal üretiminin teminatı olan, pazarlayan, daha çok üretilmesini sağlayan, üreticileri kendi teknolojileriyle üretime zorlayan kişiler olduğunun altını çizen Avdagiç, "Tabir-i caizse yerli market sahipleri, yani perakende sektörünün üyeleri olarak sizler, yerli üretimin gizli kahramanlarısınız." dedi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birçok kez söyledim, burada da altını çizmek isterim: Sizler, Osmanlı'nın umut bağladığı Hayriye tüccarları gibisiniz. Yerli Market Haftası Fuarı, bir fuar olmanın çok ötesinde bir anlam taşır. Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır. Yerli üretimin adıdır. Küresel bir ekonomik etkinliğe kavuşmak, ancak güçlü ve milli bir yerel ayağa sahip olmamızla mümkündür. İşte o zaman Mevlana'nın buyurduğu gibi pergelin bir ayağı sabit olursa, diğer ayağıyla 72 milleti dolaşabilirsiniz.

Ama o bir ayak sabit değilse, pergel boşluktaysa, o tüccar, o iş adamı küresel çapta iş yapamaz. Tam tersine küresel ticaret rüzgarının önünde yaprak gibi savrulur durur. İşte ülkemizin bu güçlü yerel ayağı, sizsiniz. Sizler, bahsettiğim bu özelliklerin yanı sıra önemli bir şey daha yapıyorsunuz: Tedarikçiniz olan birçok firmayı güçlendiriyor, ayakta tutuyorsunuz. Aynı zamanda ciddi bir istihdam kaynağısınız."





- "Yerli marketler sosyal dengenin mimarlarıdır"





Avdagiç, yerli marketlerin sosyal dengenin de mimarları olduğunun altını çizerek "Halkın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasının teminatıdır. Bu da toplumsal barış için son derece önemlidir." diye konuştu.

Avdagiç, "İslam bilgini İbn-i Haldun'un uygun olan, ucuz ile pahalı arasında bir dengenin kurulmasıdır. İşte yerli marketler olarak siz Türkiye'de bu dengeyi kuran kitlesiniz. Yerel market zincirlerinin 2017 cirosunun 30 milyar lirayı aşmış olması, ulaşılan gücü gösteriyor. Ne yazık ki, 2018, sektör adına beklenen hedeflere ulaşılmada zorluk çekildiği bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşık 6 önce zorlu bir ekonomik kıskacın içine alınmaya çalışıldığını belirten Avdagiç, döviz kuru üzerinden başlatılan hareketin Türk ekonomisine olumsuz yansımaları olduğunu, bu yüzden söz gelimi eylül ayında sektör, yüzde 3,4 gerileme yaşadığını kaydetti.

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Ticaret Odası olarak sektörün sorunlarının çözümü için, her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz. İstanbul Ticaret Odası’nın 2019 Yılı İş Programında perakende sektörüyle ilgili 15 ana başlık bulunuyor. Bunlar, ilgili kanun ve yönetmeliklerden başlıyor, kredi kartı komisyonlarının düşürülmesine kadar uzanıyor. Özetle ifade etmek isterim ki, Ticaret Odası olarak, her zaman sektörün yanındayız. Perakende sektörünün yerli ve milli kimliğinin artarak devam etmesi, sektörün tekelleşmeye meydan okuyacak şekilde güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız, yapıyoruz."





- "Yerli Market Haftası sinerjimizi artırıyor"





Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek ise "Yerli Market Haftası sinerjimizi arttırıyor. Geleneksel hale gelen bu vizyoner girişim hem sektörde hem tüketici nezdinde önemli bir noktayı yerlilik ve yerli üretim konusunu gündeme getiriyor." dedi.

Organizasyonun üreticiyi ve tedarikçiyi destekleyen birebir görüşmelerle iş birliklerini artıran önemli bir platform haline geldiğinin altını çizen Altunbilek, başta Yerli Market Haftası olmak üzere bu tür organizasyonların sektörü, yerli üreticiyi, iş ortaklıklarını, bölge ekonomisini canlandırdığını belirtti. Altunbilek, sektörde yaşanan rekabete rağmen fedarasyon çatısı altında toplanarak önemli bir başarıya imza attıklarını, bugün 72 bine yakın işci istihdam ettiklerini söyledi.



