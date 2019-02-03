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Yerli mobilyaların dizilerle tanıtılması önerisi

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Dizi film ve mobilya sektörünün iş birliğiyle ihracat daha da artar. Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirilmeli. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı"

Yerli mobilyaların dizilerle tanıtılması önerisi
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dizi film ve mobilya sektörünün iş birliğiyle ihracatın daha da artacağını bildirerek, "Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirilmeli. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizmde hedeflediği noktaya ulaşmasında dizi ve filmler aracılığıyla yapılan tanıtımların önemine işaret etti.
Dizi film ve mobilya sektörünün iş birliğiyle ihracatın daha da artacağını dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Ülkede her yıl 100'den fazla dizi üretiliyor, bu diziler 156 ülkeye ihraç edilerek yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Mobilyalarımız ise 179 ülkeye satılıyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirilmeli. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Mobilya sektörümüz dış ticaret fazlası veriyor. Her geçen gün kendisini geliştiriyor, yeniliyor ve daha fazla ülkeye ulaşıyor. Küçük esnafımızın bu kredilerden aldığı pay artmalı. Krediye en çok ihtiyaç duyan kesim olarak esnafımızın bu kredilere ulaşmasının önü açılmalı."

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Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuMobilyaIhracatDizi FilmBendevi Palandöken
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