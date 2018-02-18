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Yerli muz fiyatı tavan yaptı

Rekolte azlığı nedeniyle Gazipaşa muzunun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi

Yerli muz fiyatı tavan yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rekolte azlığı nedeniyle muzun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi.
Gazipaşa ilçesinde büyük bölümü deniz gören dağların eteklerinde bulunan muz bahçelerinde son hasat yapılıyor.
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, AA muhabirine, kış aylarında yaşanan don olayları nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi. Muz ağaçlarının hava şartlarından çabuk etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitiriyoruz. Muz üretim şartları belli. Çok zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık. Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi." dedi.
Üretici İsmet Çabuk da muz fiyatının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirterek, "Muzun kilogramını 2 liranın üzerinde satamıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun 4-5 liradan tarlada ürün sattık. Allah bu sene yüzümüze güldü. Ürünlerimiz de kaliteli. Tüccarımız gelip araziden muzu alıyor. Daha sonra deposuna koyup, satışa hazırlıyor." diye konuştu.
Muz üretiminin zorlu koşullarda yapıldığını belirten Ayşe Çabuk da "Arazimiz engebeli olduğu için bu muzları sırtımızda taşıyoruz. Bu yıl emeğimizin karşılığını aldık. Bütün vatandaşlara doğal olan Gazipaşa muzunu tavsiye ediyorum." dedi.
Geçen seneki don olayı nedeni ile bu yıl muz dallarının biraz zayıf olduğunu ifade eden çiftçi Eyüp Çabuk ise muz fiyatları iyi gittiği için bu yıl zarar etmediklerini kaydetti. Zirai don nedeniyle muz dallarının biraz zayıf kaldığını aktaran Çabuk, "Normalde muz dalları en az 35 kilogram gelirdi, bu sene en fazla 28-30 kilogram arasında dal kesiyoruz." ifadelerini kullandı.
Komisyoncu Eşref Çağlar da sarp arazide zor şartlarda muz yetiştirildiğini, muz fiyatlarının pazarda 8-10 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

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