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"Yerli otomobile herkesin inanması lazım"

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: -"(Yerli otomobil) Ben güzel şeylerin olacağına inanıyorum ve buna herkesin inanması lazım. İnanmazsanız bir şey olmaz. Yola çıktık. 'Ya Allah, bismillah' diyoruz. İnşallah sonunu da iyi neticelendiririz" - "Bu konsorsiyumda yer aldık. Biz sanayiden gelen bir grubuz. Türkiye'de sanayide istihdam yapan en büyük gruplardan biriyiz. Sanayide 30 bin çalışanımız var. İnşallah ülkemiz ve grubumuz adına hayırlısı olsun diyorum"

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda yer alan "5 babayiğit"ten biri olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yerli otomobilde güzel şeylerin olacağına inandığını belirterek, "Buna herkesin inanması lazım. İnanmazsanız bir şey olmaz. Yola çıktık. 'Ya Allah, Bismillah' diyoruz. İnşallah sonunu da iyi neticelendiririz." dedi.

Zorlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin otomotivde söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70'inin Bursa'da imal edildiğini belirten Zorlu, geçen hafta gerçekleştirilen "Otomotiv Buluşmaları" organizasyonuna yurt dışından da davetlilerin katıldığını ve etkinlik süresince ikili iş görüşmelerinin yapıldığını ifade etti.

Yerli otomobil üretiminde göreve talip olduklarını belirten Zorlu, "Bu konsorsiyumda yer aldık. Biz, sanayiden gelen bir grubuz. Türkiye'de sanayide istihdam yapan en büyük gruplardan biriyiz. Sanayide 30 bin çalışanımız var. İnşallah ülkemiz ve grubumuz adına hayırlısı olsun diyorum. Ben güzel şeylerin olacağına inanıyorum ve buna herkesin inanması lazım. İnanmazsanız bir şey olmaz. Yola çıktık. 'Ya Allah, bismillah' diyoruz. İnşallah sonunu da iyi neticelendiririz." diye konuştu.

- "Pil konusunda çalışmalarımız var"

Dünyada yeni trendin fosil yakıt olmayan elektrikli yeni arabalar ve insansız araçlar olduğunu vurgulayan Zorlu, elektrikli arabaların IT, pil ve motordan oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vestel, Türkiye'de ilk 4.0'a geçecek kurumlardan bir tanesidir. Şu anda 4.0'a başladık ve devam ediyoruz. 4.0'ın yazılımlarını da robotlarını da kendi içimizde yapıyoruz. Şu anda başladık yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Grubumuz bu hususta katkı sağlayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Pil konusunda çalışmalarımız var. Geçen hafta Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışını gerçekleştirdik. Kobalt ve sülfat rafinerisi kurduk ve bunların ham maddesi de Türkiye'de. Biz bu ülke için her zaman varız ve var olmaya devam edeceğiz."

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Ahmet Nazif ZorluYerli OtomobilZorlu Holding
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