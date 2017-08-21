Yerli otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - ADEM KOÇAK - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Ahmet Koçaş, "Aksaray'ın yerli otomobil üretecek altyapısı mevcut. Özellikle son zamanlarda otomotiv yan sanayi yatırımcılarının birçoğu Aksaray'a yatırımlarını yaptı." dedi.

Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce yerli otomobilin Aksaray'da üretilmesi halinde değeri 25 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bin dönümlük arsayı bu projeye hediye edeceklerini açıkladıklarını, bu konuda birçok yerden kendilerine destek geldiğini söyledi.

Aksaray OSB'nin büyüklük bakımından Türkiye'nin 7'nci sanayi bölgesi olduğuna dikkati çeken Koçaş, yerli ve yabancı 200'e yakın fabrikada 13 bin kişinin istihdam edildiğini aktardı.

- "Birçok firmanın yatırım için seçtiği il"

Koçaş, kentin önemli avantajlar sayesinde yurt içi ve yurt dışından birçok yatırımcının ilgisini çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aksaray, teşvik sisteminde 5. bölgede yer almasından dolayı birçok firmanın yatırım için seçtiği il konumunda. Teşvikin sağladığı imkanlar cezbedici. Bir yatırımcının Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgelerine yaptığı yatırımla, buraya yaptığı yatırım arasında fark bulunmuyor. Konum olarak da kentin, Türkiye'nin ortasında bulunmasından dolayı ulaşım ağı çok iyi seviyede. Ayrıca yatırım planına alınan Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi ile Aksaray-Ulukışla yük ve yolcu treni projeleri ilimizi de kapsıyor. Bu sayede OSB'deki firmaların yüklerini rahatça Mersin Limanı'na indirmesi de sağlanacak. Burada düz bir arazi yapısı mevcut. Bugün bin dönümlük araziyi bir arada bulma imkanı oldukça zor."

- "Araziyi yerli otomobili yapacak babayiğide hediye edeceğiz"

Yerli otomobili üretecek yatırımcıya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Koçaş, şunları kaydetti:

"Tüm şehir yerli otomobil konusunda kenetlenmiş durumda. Kentteki tüm firmalar, yaptığımız toplantıda projeye destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) projeyle ilgili dosyalarımızı gönderdik. Aksaray OSB'de yeni açılacak alanda 25 milyon lira değerindeki bin dönümlük araziyi yerli otomobili yapacak babayiğide hediye edeceğiz. Bunun olacağına inanıyoruz. Aksaray'ın yerli otomobil üretecek altyapısı mevcut. Özellikle son zamanlarda otomotiv yan sanayi yatırımcılarının birçoğu Aksaray'a yatırımlarını yaptı. Bugün dünya markası olan Mercedes'in ve 2013 yılının en büyük yabancı yatırım ortaklığı olan Brisa lastik fabrikasının Aksaray'da olması bunun en büyük kanıtıdır. Bunun için de yerli otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz."

ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin ise yerli otomobilin üretilmesi konusunda en istekli şehirlerin başında Aksaray'ın olduğunu dile getirerek, "Projeyi tüm kent benimsemiş durumda. Yerli otomobili üretecek babayiğitleri şehrimizde misafir etmekten memnun olacağız. Yer vermekle kalmayacağız, evimizi de gönlümüzü de yatırımcılarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.