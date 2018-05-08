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Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu" - "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar"

Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu belirterek, "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu (Üst Yöneticisi) açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar." dedi.
Bakan Özlü, Bilkent Otel'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"nin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:
"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

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