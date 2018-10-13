BURSA (AA) - Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" Bursa'da başladı.

Bu yılki teması "Yerli Sanayi ve Teknoloji" olarak belirlenen etkinliğin açılışında konuşan MSMB Genel Başkanı Kemal Kaptaner, önceki yıllarda, Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikası Gümüş Motor'a emeği geçenleri yad etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı eski yöneticilerinden Muammer Dolmacı'yı anma amacıyla belgesellerini yaptıklarını belirterek, böylece yerli sanayi ve teknoloji farkındalığına katkılarını başlattıklarını söyledi.

Son zamanlarda ekonomik bir belirsizlik yaşandığını belirten Kaptaner, şöyle konuştu:

"Malum bir süreç var ve buna ilaç olarak da hepimiz ortak bir ağızdan 'yerli üretelim, yerli tüketelim.' diyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü biz dernek olarak bu sürece kafa yoruyorduk ve etkinliklerine başlamıştık. Bursa'da da bunu bir adım öteye taşıyalım istiyoruz. Çünkü Bursa sadece otomotiv değil makine, tekstil, yan sanayi ve pek çok üretim sektörünün Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri. Çok kullandığımız bir kavram var 'ekosistem oluşturmak.' Bursa bunu başaran bir şehir."

Yerli sanayi ve yerli teknolojinin gelişmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak paydaş olduklarını düşündüklerini ifade eden Kaptaner, bu kapsamda "Mühendishane" ve "Mimarhane" projelerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Kaptaner, proje kapsamında mühendislik ve mimarlık eğitimi alan öğrencilerin müfredatta yer almayan bazı konuları bizzat sektörde görev yapan sanayici ve girişimcilerden seminer, konferans ve atölye çalışmaları vasıtasıyla edindiklerini kaydetti.

Kaptaner, başarıyla yürütülen bu çalışmaların uzun yılların birikimi olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Geleceğimiz, gelecek nesillerin elinde"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da bugün Türkiye'de bilim ve teknolojiye verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Yıldız, özellikle savunma sanayi, bilişim ve yazılım alanlarında yerli ve milli teknoloji ürünleri üreten firma ve kurumların her geçen gün arttığına işaret ederek, "Artık insansız hava araçları, helikopterler, yerli uydular üretebiliyor, bunlara yerli yazılımlar yerleştirebiliyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu atılımı sürdürebilmemiz için ARGE çalışmalarına daha da ağırlık vermeli ve firmaları teşvik etmeliyiz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli. Geleceğimiz, gelecek nesillerin elinde. Gençlerimiz ve çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı da üretebiliriz." dedi.

Bursa'nın bir sanayi kenti olduğunu anımsatan Yıldız, dolayısıyla böyle bir zirvenin Bursa'da gerçekleştiriliyor olmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise kadın erkek yerli ve milli teknolojinin oluşmasında girişimcilerin artmasını arzu ettiklerini belirterek, bu noktada Bursa'nın önemli bir yeri olduğunu, organizasyonun da önemli çalışmalara öncülük edeceğine inandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK", TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da "Demiryollarında AR-GE ve millileştirme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.