Yerli sosyal medya platformu 100 bin kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Yerli sosyal medya platformu Finkafe, kullanıma açılalı 1 yıl olmadan 100 bin kullanıcı sayısına ulaştı. Platformun yıl sonu kullanıcısı 1 milyon kişi olarak hedefleniyor. Platform, global sosyal medyalardan "Konu ayrıştırma-kişiselleştirme" özelliği ile ayrılıyor.

Donanım ve yazılım açısından Türk mühendislerin ürünü olan yerli sosyal medya platformu Finkafe'nin içeriği ve önümüzdeki dönem hedefleri, Finkafe'yi hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri AŞ (Mobifin) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ünver'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda duyuruldu.

Ünver, teknolojinin artık hayatın bir parçası olduğunu belirterek, sosyal medyanın kullanım alanları ve günlük hayata etkileri hakkında bilgi verdi. Konuları "Ayrıştırma-kişiselleştirme" özelliği ile öne çıkan Finkafe'de 20 ayrı başlık bulunduğunu aktaran Ünver, Türkiye'nin sosyal medya tarafında önemli bir pazar olduğunun altını çizdi.

Dünya sosyal medya pazarında 2,7 milyar kullanıcı bulunduğunu dile getiren Ünver, şu bilgileri verdi:

"Dünyada Çin ve Rusya'nın hareketi dikkatimizi çekti, bu ülkeler lokal sosyal medya tarafına yatırım yaptılar. Çin'deki lokal sosyal medyanın kullanıcı sayısı, popüler platformun kullanıcı sayısını geçti. Rusya'da aynı şekilde kendi lokal platformunu oluşturuyor. Ülkeler kendi sosyal medya platformlarını oluşturmaya başladı. Türkiye'de yaklaşık 52 milyon sosyal medya kullanıcı var, bunun 48 milyonu Facebook, 13,5 milyonu Twitter tarafında aktif.

Bu firmalar Türkiye'de ciddi gelir elde ediyor. 2013 yılında Twitter Türkiye'den 400 milyon dolar reklam geliri elde etti, bunlar ciddi rakamlar. Durum böyle olunca Finkafe'yi hayata geçirdik. Sunucu tarafı yatırımlarımızı da Türkiye'de yapmaya karar verdik ve bunu şu an itibarıyla tesis ettik. Türkiye sınırları içerisine serverlar getirdik, kod yazdık ve kodları sisteme entegre ettik. Türkiye'de şu ana kadar yapılan ilk server yatırımını gerçekleştirdik. Mobil tarafta yer alan IOS ve Android uygulamaları da hayata geçirdik. Platformun 'ayrıştırma' özelliği kullanıcılar açısından çok önemli."

Platformun hayata geçme evresi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ünver, Finkafe'nin şu an Türkiye'de aktif olarak kullanıldığını, Finkafe'nin 29 farklı dil seçeneği, 20 farklı mikro bloğu ve 500 karakter kullanımına sahip olduğunu söyledi. Ünver platformun bir yıl olmadan yaklaşık 100 bin kullanıcı sayısına ulaştığını bildirerek, yıl sonu hedeflerinin 1 milyon kişi olduğunu dile getirdi.





- Yerli sosyal medyada "Beğenmeme" hakkına sahipsiniz





Platformun diğer ülkelere ihraacatının yapılacağı bilgisini veren Ünver, "Sahip olduğumuz bilgi ve birikimle diğer ülkeler için de Finkafe gibi sosyal medya platformları yapacağız. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ay sonunda Azerbaycan'da devlet düzeyinde görüşmelerimiz olacak, platform oradan ilgi gördü. İhracatın netleştiği diğer bir ülke de Polonya. Polonya'da bu paltformun aynısını kuracağız, anlaştık." diye konuştu.

Yakın zamanda dünya standartlarında bir mesajlaşma uygulamasını da kullanıma sunacaklarını ifade eden Ünver, amiral gemileri olarak nitelendirdikleri Finkafe'de kullanıcıların Whatsapp'ta olduğu gibi anlık yazışmaları gerçekleştirebildiğini anlattı.

Finkafe'de diğer sosyal medya platformlarından farklı "Beğenmeme" butonunun da bulunduğunu ifade eden Ünver, kullanıcıların kendi alanlarına reklam alarak ticari boyutta da varolabileceklerini söyledi.





- "Hedefimiz Finkafe'yi halka arz etmek"





Diğer sosyal medya platformlarında sahte hesapların olduğuna dikkati çeken Ünver, Finkafe'de robot hesapların açılmayacağını ve bu sayede sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebileceğini söyledi. Ünver, içinde matematikçilerin de yer aldığı 50 kişilik akademisyen bir grubun görev yaptığı Finkafe'nin, siber saldırılara karşı dirençli olduğunu da vurguladı.

Türkiye'yi teknoloji alanında merkez haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ünver, Türklerin bu önemli işleri yapabilecek beceriye sahip olduklarını belirterek, yerli mail ve arama motoru geliştirmeye talip olduklarını aktardı.

Arif Ünver, ilerleyen dönemde hedeflerinin Finkafe'yi halka açmak olduğuna işaret ederek, "Finkafe'nin en az yüzde 30'unu halka açacağız. Bu halka arz New York Borsasında da olabilir. Konuya ilişkin çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.