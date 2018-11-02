"Yerli stent" fabrikasında sona gelindi

İSTANBUL (AA) - DİLARA ZENGİN - Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen ve muhtelif kateterle ilaçlı stent üretiminin gerçekleştirileceği yeni fabrikalarının yıl sonunda hazır olacağını belirterek, "İlaçlı stent dediğimiz üründen Türkiye'de bir yıl içinde 300 bin adet kullanılıyor ve bunların neredeyse yüzde 100'ü ithal. Bu fabrika üretime geçtikten sonra bunun 3 katını yani yıllık 900 bin adet stent üreteceğiz." dedi.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen firmalar arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik 1 milyar 744 milyon liralık yatırımında hızlı bir ilerleme kaydetti.

Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren, muhtelif kateter ve ilaçlı stent üretimi ve kalp kapakçığı Ar-Ge çalışmaları için düğmeye basan firma, bu alanda üretimin yapılacağı yeni fabrikasını açmak için gün sayıyor.

İstanbul Trakya Serbest Bölge'deki üretim merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Alaton, söz konusu yatırım ve yeni fabrikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlaçlı stent, muhtelif kateter üretimi ve teknoloji transferiyle ilgili İstanbul Trakya Serbest Bölge'deki üretim merkezlerinin hemen yanında açılacak ikinci fabrikalarının inşaatının yüzde 95 tamamlandığının bilgisini veren Alaton, kalp kapakçığı üretim projesinin ilk aşaması olan prototip üretimine ilişkin TÜBİTAK desteği için de değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

- "Teşvik büyük motivasyon oldu"

Teşvik almalarının planladıkları yatırımlarında kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Alaton, "Teşvik almamız, doğru yolda olduğumuz ve doğru bir iş yaptığımız anlamında bize büyük bir motivasyon verdi. Teşvikin sağladığı desteklerden faydalanarak yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alaton, fabrikanın inşaatının kasım ayı ortasında bitmesini planladıklarını ardından makine yerleşimleri ve onay süreçlerinin başlayacağını aktararak, "Tüm makinelerin kurulumları sonrası fabrikamızın hazır olma tarihi 2018 sonu olarak planlandı. 2019 yılının ilk çeyreği içinde tüm kalite onay süreçlerinin tamamlamayı hedefliyoruz. Akabinde muhtelif kateter ve ilaçlı stent üretimimizi artıracağız." diye konuştu.

Mevcut üretim merkezlerinde 250 personelin istihdam edildiğini dile getiren Alaton, yeni fabrikalarının tamamıyla üretime geçmesiyle bin nitelikli personelin alınacağını bildirdi.

- Cari açığa katkısı 200 milyon doların üzerinde

Alaton, Türkiye'deki büyük bir açığı kapatmak istediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlaçlı stent dediğimiz üründen Türkiye'de bir yılda 300 bin adet kullanılıyor ve bunların neredeyse yüzde 100'ü ithal. Bu fabrikanın üretime geçmesiyle bunun 3 katını yani yıllık 900 bin adet stent üreteceğiz. Hem ülkemizdeki ihtiyacı karşılayacağız hem de iki katı kadar da ihracat yapacağız. Katma değeri yüksek bu ürünün ihraç edilmesi ülkemiz için hem gurur kaynağı hem de cari açığın kapatılması açısından çok önemli. Sadece ilaçlı stentteki cari açığa potansiyel katkımız yılda 200 milyon doların üzerinde olabilecek."

Alaton, ilaçlı stent teknolojisinin Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunacağını vurgulayarak, "Ne yazık ki diyabet hastalığının ve bu ürünlerin gerekliliğinin artmasıyla söz konusu üretim, ülkemiz için çok önem taşıyor ve diğer medikal üreticileri için de bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda sanayi-üniversite iş birliğinin de bir örneğiyiz. Dokuz Eylül ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleriyle beraber çalışıyoruz. Birçok ürünü de bu çerçevede üretip hem ülkemizde hem yurt dışında pazarlayabileceğiz." diye konuştu.

- Çalışanların yüzde 80'den fazlası kadın

Mevcut üretim merkezlerinde kadın istihdamının yoğunluğuna işaret eden Alaton, emek ve dikkat yoğun bir iş yaptıkları için kadınların bu alanda çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Alaton, üretim merkezinde çalışanların yüzde 80'den fazlasının kadınlardan oluştuğunu kaydederek, "Kadınlarımızı ve genç kızlarımızı önce eğitime alıyoruz daha sonra üretim bandına geçebiliyorlar. Bu bölgede büyük bir kadın istihdamı yaratıyoruz. Burası her bakımdan çok hijyenik bir ortam, hem fiziksel hem ruhsal bir hijyen var. Tabii ki onlar da bizimle çalışmayı tercih ediyor." dedi.

- "Bu maratonda geri dönüş yok"

Alaton, tıbbi cihaz teknolojisine yönelik yatırımlarının devam edip etmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

"Biz bu yola girdik, bu yol uzun bir yol. Ben buna bir maraton diyorum. Bu maratonda geri dönüş yok, sadece büyüme trendine geçmek var. Bu tip stratejik ürünlerin ülkemizde yapılması son derece önemli, şimdiye kadar biraz göz ardı edilmiş ama bugünkü dünya konjonktüründe bizim bu ürünleri üretmemiz ve dışa bağımlı olmamamız son derece önemli. Bunun anlaşılması birçok şirketin yolunu açacaktır. İnşallah diğer sanayicilerimiz arkamızdan gelir. Bu, rahmetli babam İshak Alaton'un 80 yaşında yapmış olduğu bir girişimdi. Türkiye'ye, Türk insanın çok iyi bir kapasitesi ve gücü olduğuna inandı. 'Katma değeri yüksek ürünleri ihraç edersek ileri gideriz.' diye düşündü ve gerçekleştirdi. Umarız aynı zamanda başka sanayicilere de ilham oluruz ve onların da yolunu açmış oluruz."

Gençlere biyomedikal alanda meslek sahibi olmaları konusunda tavsiyede bulunan Alaton, bu alanın geleceğinin çok açık olduğunu ve buna yönelik meslek liselerinin açılması gerektiğini dile getirdi.

- "Medikaldeki fırsatları değerlendiriyoruz"

Şirketin diğer operasyonlarına ilişkin bilgi veren Alaton, "Halihazırda Sanayi İşbirliği Programı kapsamında açılan tıbbi görüntüleme cihazı ihalesine ve Sağlık Bakanlığınca açılması planlanan aşı ihalesine katılma kararı aldık. Medikal alanda oluşacak fırsatları değerlendirip projelendirmek için bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.



