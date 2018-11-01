"Yerli tohum üretimi 1 milyon 50 bin tona ulaştı"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, "2002 yılında 145 bin ton olan yerli tohum üretimimiz bugün itibariyle 1 milyon 50 bin tona ulaştı." dedi.

Emiralioğlu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki 4. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında, Türkiye'nin 80 milyon nüfusuyla yılda 40 milyon turisti besleyen bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle yaş sebze meyve gibi birçok üründe dünyada en fazla ihracat yapan ülke olduğunu, bu nedenle tarım alanlarını çok ekonomik ve verimli kullanması gerektiğini belirten Emiralioğlu, bu kapsamda TAGEM'in TÜBİTAK'a en fazla proje veren kurum olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük Ar-Ge kurumu olarak yerli üretime dönük ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Emiralioğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tarımsal anlamda gelecek vizyonunun oluşturulması noktasında, özellikle yerli tohumların geliştirilmesi, ıslah edilmesi, yerli meyve çeşitlerinin geliştirilmesi, ıslah edilmesi hem ülkemizdeki çiftçilerin ihtiyacının karşılanması hem de fırsat oldukça yurt dışına ihracat noktasında fırsatların yakalanması anlamında 50 araştırma enstitüsünde bulunan yaklaşık 2 bin 200 ıslahçımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yerli tohum üretiminin ciddi oranda arttığını söyleyen Emiralioğlu, "2002 yılında 145 bin ton olan yerli tohum üretimimiz bugün itibariyle 1 milyon 50 bin tona ulaştı. Hani hep eleştirilir 'Biz yurt dışından tohumluk materyal alıyoruz.' diye, işte bizim araştırma enstitülerimiz sayesinde artık ithalatta ciddi anlamda geri dönüş trendi başladı. Biz tarla ziraatinin tarla bitkilerinde hemen hemen tamamını kendi kaynaklarımızdan karşıladığımız gibi sebze ve meyvede de kendi çeşitlerimizi çiftçilerimizle buluşturma fırsatı bulduk." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da toprak bölünmesinin tarımın kronik sorunlarından biri olduğunu söyledi. Özkan, "Bunun önüne geçmek için miras hukukunda düzenlemeler yapıldı. Toplulaştırmayla ilgili çok önemli kurumsal ve genel düzenleyici işlemler ihdas edildi. Bunun uygulamalarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da tarıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin ceviz açığını Kahramanmaraş'ta yapılacak üretimle kapatmayı istediklerini belirten Erkoç, "Kahramanmaraş'ta ceviz ormanları olsun istiyoruz. Bunun için de gerekli çabayı üreticiye destek olarak gösteriyoruz. Kahramanmaraş zeytinin anavatanı. Bu bölge zeytin genleri içinde en eskileri barındırmaktadır. Bu yılla beraber çiftçimize yaklaşık 550 bin civarında zeytin fidesi dağıtıyoruz. Türkiye'nin zeytincilikte 6. kenti olan Kahramanmaraş'ı ilk sıraya getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Yaklaşık 70 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuar, 4 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.