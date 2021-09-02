Yerli tornalar yüzde 50 verimlilik sağlıyor

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan, iki farklı yerli üretim tornasını piyasaya sundu. Türk sanayisinin rekabetten uzak kalmaması için otomasyon alanındaki yatırımlarını yoğunlaştıran Tezmaksan, yerli üretim tornalarındaki Gantry uygulamasıyla otomatik parça besleme opsiyonlu tornayı da geliştirdi. Gantry tip besleme ünitesi insansız çalışma olanağı sağlarken, makineler 7/24 faaliyet gösterebiliyor. Böylece üretimde verimlilik yüzde 50’lere kadar yükselebiliyor. Yerli üretim konusunda yoğun çalışmalar yürüten Tezmaksan, bu sayede ithalatın azalmasına destek oluyor.

Sanayide dijitalleşmenin ve otomasyonun önemini her fırsatta vurgulayan Tezmaksan, ileri teknolojili ürünleriyle Türk sanayisinin üretimini desteklemeyi sürdürüyor. Her döneme uygun yatırımlarıyla birçok yeniliğe imza atan Tezmaksan, yeni yerli üretim tornalarını talaşlı imalat sanayisinin hizmetine sundu. Böylece Tezmaksan, yerli üretim tornaları sayesinde cari açığa neden olan ithalatı azaltma noktasında da yardımcı oluyor.

7/24 çalışabilme özelliği sayesinde maksimum verimlilik

TR200 ve TR200 G olarak piyasaya sunulan torna modelleri, kullanıcı dostu kontrol ünitesi ile ergonomik bir çözüm sağlıyor. Gantry robot sistemlerine uyumlu olan makineler, kolay kurulum sayesinde de üretime hızla adapte olabiliyor. Gantry tip besleme ünitesi insansız çalışma imkanı verirken, makinelerin 7/24 çalışabilir durumda olabilmesi 50’lere varan verimliliği beraberinde getiriyor.

Torna dış kasasının gantry uygulamasına uygunluğu, hızlı tedarik, fiyat ve yedek parça avantajlarıyla öne çıkan yeni tornalar için yaklaşık 2 milyon euroluk yatırım yapıldı. İlk etapta iki model ile yola çıkan Tezmaksan, diğer modellerin üretimi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Tezmaksan, yeni modelleri en kısa sürede müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli üretim konusunda yazılım ve mühendislik alanındaki deneyimli kadrosuyla yoğun Ar-Ge faaliyetlerine devam eden Tezmaksan, ithalata bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Gantry uygulaması nedir?

Gantry robot uygulaması; genellikle yatay ve dikey harekete izin veren bir üst sistem üzerine monte edilmiş, robot ve gripper aracılığıyla otomatik olarak besleyen veya kaynak gibi farklı uygulamaların da yapılabildiği otomasyon sistemleri olarak tanımlanıyor. Tezmaksan’ın uyguladığı gantry tip otomasyon sistemleri, CNC tezgahlara otomatik parça yükleme ve boşaltma sistemleri olarak öne çıkıyor.

Tezmaksan Hakkında:

1981 yılında kurulan Tezmaksan; sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın beşinci büyük markası olarak talaşlı imalat sektöründe CNC satış, kiralama, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve sektörel eğitim gibi geniş kapsamlı faaliyetler yürütüyor. Son yıllarda geliştirdiği yenilikçi projelerle Türkiye sanayisinin teknoloji partneri ve çözüm ortağı olan Tezmaksan, Endüstri 4.0’a uygun yazılım ve otomasyon sistemleri de üreterek talaşlı imalat sanayisine yerli ve milli teknolojiler kazandırıyor. Robotlu otomasyon sistemi Cubebox, yazılımı Robocam, CNC takip ve verimlilik yazılımı Kapasitematik ile sektöre üst düzey hizmet sunan Tezmaksan, parkurda.com web sitesiyle de imalatçı firmaları bir araya getiriyor. Sektörün farklı ihtiyaçlarını analiz eden Tezmaksan, geliştirdiği “Makine Kiralama” finansman modeliyle müşterilerine rekabetçi üretim konusunda destek sağlıyor. Tezmaksan, ayrıca Tezmaksan Akademi ile de sektöre nitelikli iş gücü kazandırma anlamında gençlere destek veriyor.