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Yerli turistler konaklamada akrabaları tercih etti

- Geçen sene yurt içindeki seyahatlerde en çok harcama 10,9 milyar lira ile yeme içmeye ayrıldı, bunu 9,6 milyar lira ile ulaştırma masrafları izledi - Yerli turistin yüzde 70'i akraba ya da arkadaşında kalmayı tercih ederken, diğerleri konaklamaya 3,8 milyar lira harcadı

Yerli turistler konaklamada akrabaları tercih etti

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahatlerde, toplam 32,4 milyar liralık kişisel harcamanın üçte birini yiyecek ve içecek masrafları oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt içinde seyahat edenler geçen sene 35,3 milyar lira harcadı. Bu harcamaların 2,9 milyar lirasını paket turlara ödenen tutar oluştururken, 32,4 milyar lirası da kişisel harcamalardan kaynaklandı.

Kişisel harcamaların üçte birini yeme içmeye ayıran yerli turistler bunun için 10,9 milyar lira harcadı. Yemek ve içecek masraflarını 9,6 milyar lira ile ulaştırma harcamaları takip etti.

Yerli turistin yüzde 70'i akraba ya da arkadaşının evinde konaklamayı tercih etti, diğerleri ise konaklamaya 3,8 milyar lira ayırdı.

Geçen yıl seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 665 milyonu geçerken, seyahat başına ortalama harcama 457 lira olarak hesaplandı.

- Giyecek ve hediyeye 4 milyar lira

Seyahatlerde kişisel harcamalar arasında sağlık harcamaları da 1,3 milyar lirayı bulurken, yerli turistlerin giyecek ve hediyelik eşyaya ayırdığı bütçe de 4 milyar liraya yaklaştı.

Turistlerin yurt içi seyahatlerinde diğer harcamalar 2,6 milyar lirayı geçerken, seyahat öncesi yapılan giyecek, ilaç, çanta, kamera gibi masraflar ise 243 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan yerli turistlerin yaşları incelendiğinde geçen yıl yapılan 77 milyon seyahatin 29 milyonuna 25-44 yaş grubunun katıldığı görüldü. En çok seyahatin yapıldığı bu yaş grubunun konaklamalarında ortalama geceleme sayısı ise 6,1 ile en düşük seviyede kaldı.

Ortalama geceleme sayısında 65 yaş ve üzeri yaşlı yerli turist 20,2 gecelemeyle ilk sırada yer aldı.

Seyahat sayısında 25-44 yaş arasındaki gençleri 18,5 milyon ile 45-64 yaş grubundakiler, 9,1 milyon ile 15-24 yaş grubundakiler, 4,9 milyon ile 65 ve üstü yaştakiler izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kişisel HarcamalarYiyecek Ve Içecek
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