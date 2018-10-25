Yerli üretim zırhla güvenlik güçlerinin yükü hafifleyecek

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Güvenlik güçlerinin korunması için geliştirilen kalkan ve yelek gibi ürünlerin güçlü koruma sağlamasının yanında hafif olmaları da kritik önem taşıyor. Bu kapsamda farklı malzemeler kullanılarak zırhları hafifleştirmeye yönelik çalışmalar sonuç verdi.

Doğuş Üniversitesi bünyesindeki Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarında (MİT Lab), kompozit malzeme kullanılarak hafif ve yüksek koruma sağlayan zırh geliştirildi.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, AA muhabirine, MİT Lab'da geliştirdikleri balistik koruyucu özellikli, değişik maksatlı hafif kalkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

MİT Lab'da sadece zırh ve balistik alanında değil, ileri savunma teknolojilerine yönelik sistemler ve bunların geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykara, yerli ham maddelerle yapılmış 20'ye yakın sistem geliştirdiklerini ve 8 patent ve faydalı model başvurusu yaptıklarını söyledi.

Baykara, zırh geliştirirken başlıca hedeflerinin kullanılan malzemenin hafifliğini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Ağır bir malzemeyle zırhlama yapmak mümkün ama özellikle bir piyade erinin vücudunu veya bir aracı korurken hafiflik çok önemli. Çünkü zaten kendi ağırlıkları da var. Bunun için kompozit malzeme kullandık ve yenilikçi bir yaklaşımla koruma sistemlerini 2-2,5 kilograma kadar indirdik. Genellikle metal çalışmıyoruz çünkü metal ağır kalıyor." dedi.

Geliştirdikleri zırhın, cam fiber takviyeli bir kompozitten oluştuğuna dikkati çeken Baykara, hızı saniyede 300-350 metre civarında olan tabanca mermisinin, malzemenin yüzde 15'ine kadar girebildiğini ve zırhın mermi geçirme ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Baykara, zırh parçalayıcı olarak tanımlanan çelik çekirdekli ve hızı saniyede bin-bin 200 metreye ulaşabilen mermiler için de kompozit malzemeye bor karbürden yapılmış seramik entegre edildiğini bildirdi.

Geliştirdikleri seramik entegre edilmiş kompozit malzemeyi yeleklerin içine koyarak kullanımı sağladıklarını dile getiren Baykara, "Özel kuvvetler operasyon anında sırt ve göğüste bunu kullandığı zaman tam teçhizatlı korunmuş oluyor. Bunların daha kalınları da tankların korunması için kullanılıyor." diye konuştu.

- "Hafiflik büyük avantajımız"

Baykara, güvenlik güçlerinin zırhlarında genellikle çelik malzemenin kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koruma kalkanları çelik ve yaklaşık 35-38 kilogram ağırlığında. Biz bunu yüzde 60-70 civarında hafiflettik. Hafiflik açısından çok büyük bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca zırhlarda çelik kullanıldığında mermi sekme yapıyor. Kalkanı kullanan kişiyi korumasına rağmen etrafındakiler için tehlike taşıyor. Bizim malzememiz mermiyi yutarak içine hapsettiği için sekme yapmıyor. Kullandığımız her türlü ham maddeyi ülkemizden, özellikle İstanbul bölgesindeki üreticilerden alıyoruz. Sürekli olarak da emniyet güçleriyle irtibatta olup ürünlerimizi onların ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Çok güçlü bir tasarım ekibimiz ve bağlantılarımızla bunu endüstrileşme imkanımız var. Bu açıdan avantajlıyız."

Geliştirdikleri kompozitin, bilgisayar veya sırt çantası görünümlü kalkanlara da başarıyla uygulandığını belirten Baykara, böylelikle çantanın ağırlığının artmadığını ve kullananların ölümcül organlarını koruyabilecek şekilde tasarlandığını bildirdi.