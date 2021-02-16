Yerli üretip ithalata geçit vermiyor

Türkiye’nin önde gelen UV Teknoloji üreticilerinden UVtek (UVTEK MÜHENDİSLİK MAKİNE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) firması ithal alternatiflere karşı ürettikleri yerli ürünler ile fark yaratıyor. Firma 30 yıla yakın zamandır Türk sanayisine sunduğu yüksek katma değerli ürünleri ile UV sektörün bilinen isimleri arasında yer almaktadır.

Firma yetkilisi Münevver Çiloğlu, UV teknolojileri sektöründe hizmet vermek üzere kurulan UVtek firmasının ahşap, matbaa & ambalaj ve cam boyama ve kurutma sistemlerine yönelik özel çözümler geliştirdiğini belirtti. Çiloğlu, yenilikçi ve sektöründe dünya çapında bilinen bir mühendislik şirketi olarak yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kilometre taşlarına neredeyse her yıl yeni bir proje eklediklerini dile getiren Çiloğlu, hizmetleri ile ilgili şunları söyledi. “ Firmamız, UV sistemleri için kendi elektronik güç kaynağını geliştirmiş, özellikle 3 boyutlu yüzeylerde tercih edilen otomatik sprey makinasını boyama sistemleri ürün gamına eklemiştir. Aynı zamanda tüm dünyayla eş zamanlı olarak LED sistemlerini geliştirmeye başlamıştır ve yine Türkiye’nin istatistiklerine giren Türkiye’nin en uzun 3 hattından biri ve tek yerli üretim olan high gloss hattını devreye almıştır. Tüm bunlarla birlikte ülkemizin en hızlı hatlarından biri olan arkalık boyama hattını 80 m/dk hızla sanayimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

2021 Hedefimiz Teknoloji ve Dijital Odaklı Ar- Ge Merkezimizi Tamamlamak

Kurulduğumuz yıldan bu yana ülkemizin dışa bağımlı olduğu UV teknolojileri alanında çok farklı yenilikçi ürünler geliştiren firmamız, yaptığı çalışmalarında ulusal ve uluslararası birçok destek programlarından faydalanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı desteklerinden aktif olarak yararlanmaktayız. Aynı zamanda teknoloji ve dijital odaklı Ar-Ge merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Ar-Ge çalışmaları kapsamında sanayi kuruluşları ile olduğu kadar üniversiteler ile de işbirlikleri oluşturarak proje bazlı çalışmaları hayata geçiriyor ve endüstriyel kullanıma sunuyoruz.

2020 yılı Pandemi sebebiyle resesyonda geçen bir yıl olmasına rağmen, süregelen projelerimizle süreci güven içinde atlatmayı başardık. Bu dönem içinde, Ar-Ge kapsamlı projelere ağırlık verme imkânı bularak, teknolojik anlamda kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. 2020 yılı, bilimsel açıdan bizim için verimli bir yıl oldu.