Yerli ve milli raylı sistemlerde Bozankaya imzası olacak

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Bozankaya Ar-Ge Direktörü Dursun Çiçek, global pazarda söz sahibi olabilmek için yerli ve milli metro geliştirme faaliyetlerine başladıklarını belirterek, "1958'de milli lokomotiflerimiz Bozkurt ve Karakurt'un üretimiyle başlatılan yolculuğu, yerli ve milli raylı sistemlerde Bozankaya imzasıyla sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'de Almanya'da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulan ve 2003'te deneyimlerini Türkiye'ye aktaran Bozankaya'nın, çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz çalışan raylı sistem ve elektrikli toplu taşıma araçlarının tasarımı ve üretimi alanında güçlü bir marka olduğunu ifade etti.

Bozankaya'nın Ar-Ge çalışmaları kapsamında, 5 yılda 29 kamu onaylı Ar-Ge projesine 25 milyon avrodan fazla bütçe ayırdığına işaret eden Çiçek, Ar-Ge yoluyla geliştirilen ürünlerin satışından 100 milyon avronun üzerinde gelir elde edildiğini söyledi.

Çiçek, şirketin Ar-Ge giderinin toplam satışlara oranının yüzde 7 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, Ankara'daki üretim merkezinde yaklaşık bin personelin çalıştığı ve Ar-Ge Merkezi'nde 100'e yakın araştırmacının görev yaptığı bilgisini verdi.

- "Yerli metronun geliştirilmesi için hazırlıklarımız tamam"

Bozankaya olarak Türkiye'nin raylı sistem araçlarında dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiçek, "Ülkemizin araç ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarla sağlamak, global pazarda söz sahibi olabilmek için yerli ve milli metro geliştirme faaliyetlerimize başladık." diye konuştu.

Çiçek, 2017'de dünyadaki raylı sistemler pazar büyüklüğünün 176 milyar avro olduğunu belirterek, bu rakamın 10 yılda 2,2 trilyon avro olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Öte yandan Türkiye'de raylı sistemler için 2035 yılına kadar 70 milyar avro yatırım yapılmasının planlandığına işaret eden Çiçek, bu kapsamda TÜBİTAK’a yaptıkları proje başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

- Proje ilave istihdam sağlayacak

Çiçek, "Ulusal ve Uluslararası Pazara Yönelik Yerli Metro Araç Platformu Tasarımı ve Geliştirilmesi" projesi kapsamında Türkiye'nin ilk yerli metro aracının Ar-Ge yoluyla geliştirilmesine ve üretimine başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Proje sonucunda elde edilecek ürünle, tamamı ithalata dayalı yabancı marka metro aracı yerine yerli kaynaklarla üretilen yerli marka araçlar kullanılabilecek. 2020'de tamamlanacak yerli metro aracı sayesinde özgün yerli ve milli markalar oluşacak, kamu, sanayi, üniversite ve yerli yan sanayi iş birlikleri oluşturulacak. 1958'de milli lokomotiflerimiz Bozkurt ve Karakurt'un üretimiyle başlatılan yolculuğu, yerli ve milli raylı sistemlerde Bozankaya imzasıyla sürdürmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin sektörde yabancı aktörlerin paylaşım mücadelesi yaptığı bir alan olması yerine, yerli kaynaklarla geliştirilen milli markaların desteklenmesini önemsiyoruz."

- "Bozankaya metro ihraç eden ilk Türk firması oldu"

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay da Tayland’ın başkenti Bangkok için Siemens ile ortak üretilen ilk metro treninin haziran ayı sonunda ihraç edildiğini anımsattı. Günay, Türkiye'nin ilk metro ihracatını Bozankaya'nın gerçekleştirdiğini aktardı.

Toplam 88 metro aracının ihraç edilmesiyle Türkiye'nin döviz akışına ciddi katkı sağlanacağına dikkati çeken Günay, ihraç edilen metro trenlerinin aralık itibarıyla kullanılacağını ve Bozankaya-Siemens ortaklığının Tayland'da farklı bir proje için 105 metro aracı üreteceğini bildirdi.

- "Üretim tesisimiz Türkiye'nin milli metrosunu üretmeye hazır"

Bozankaya'nın, Türkiye'nin en büyük ve en modern raylı ulaşım araçları üretim merkezine 50 milyon avrodan fazla yatırım yaptığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Üretim tesislerimizde yıllık 300 metro ve 300 elektrikli otobüs üretebilme kapasitesine ulaştık. Yüksek üretim kapasitemiz ve farklı konularda Türkiye ve dünya devleriyle yaptığımız iş birlikleriyle önümüzdeki yıllarda birçok projede yer alacağız. Raylı sistem üreticileri arasında en büyük ve en donanımlı boyahane tesisini de devreye aldık. Boyahanemiz günde bir metro, tren ya da hızlı tren vagonu boyama kapasitesine sahip olacak. Yerli teknolojiye sahip Türkiye'nin en büyük boyahanesi, raylı sistem ve ticari araç sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların da hizmetinde olacak."