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"Yerli ve milli tasarruf modelini kullanarak başarılı sonuçlar elde edeceğiz"

- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı yerli ve milli tasarruf modelini kullanarak başarılı sonuçlar elde edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı yerli ve milli tasarruf modelini kullanarak başarılı sonuçlar elde edeceklerini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, doların son günlerdeki artışı nedeniyle Türkiye'nin geçirdiği zor günlerin sadece ekonomik değil, yapılan açıklamalara, Türk halkının psikolojisine dönük olduğunu da gördüklerini kaydetti.

Çiftçi, "Son günlerde artarak devam eden saldırıların sadece döviz, faiz, ekonomik yaptırımlar gibi finansal enstrümanlarla değil, yapılan açıklama, haber ve atılan tweet'lerle Türk halkının algısına ve psikolojisine dönük topyekun gerçekleştiriliyor olduğunu görüyoruz. Birevim olarak, biz tüm bu zor süreçlerden geçerken devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ilgili çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergisini arttıran uygulamaya gittiğini hatırlatan Çiftçi, Trump'ın 3 cümlelik tweet'inin ilk cümlesinin Türk ekonomisine yönelik, ikinci ve üçüncü cümlesinin de Türk halkının algı ve psikolojisine saldırı olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Bizim üzerimize düşen, her şeyden önce moral ve motivasyonumuzu kaybetmeyip birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmak ve kararlı bir şekilde yolumuza devam etmek olacaktır. Ülkemiz, şu anda çok zorlu bir süreçten geçiyor. Hükümetimizin açıkladığı yeni ekonomi modeliyle orta ve uzun vadede bu sorunların üstesinden daha güçlü geleceğimize olan inancımız tam olmalı. Bizler bu süreçten ülkemizin daha da güçlü çıkacağına inanıyoruz. Faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı yerli ve milli tasarruf modelini kullanarak başarılı sonuçlar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi
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