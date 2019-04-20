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Yerli yazılım firması Hindistan'ı "umutlandırdı"

- Yerli yazılım firması Logo, ABD merkezli teknoloji dergisi CIO Review'in Hindistan versiyonu tarafından bu ülkenin "en umut vadeden" çözüm sağlayıcı 20 şirketi arasına girdi - Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan: - "Hindistan pazarına ucuz yazılım üretmeye değil, kendi yazdığımız ürünleri satmak için girdik" - "Pek çok şirketin ucuz bilişim iş gücünden yararlanmak amacıyla gittiği Hindistan'da, Türkiye'de yerli mühendislerce geliştirilen yazılımları daha çok satmayı hedefliyoruz"

Yerli yazılım firması Hindistan'ı
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ANKARA (AA) - AYSU BİÇER - Yerli yazılım firması Logo, ABD merkezli teknoloji dergisi CIO Review'in Hindistan versiyonu tarafından bu ülkenin "en umut vadeden" çözüm sağlayıcı 20 şirketinden biri seçildi.

Firmanın Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'ler olmak üzere kurumların temel operasyonel süreçlerini yenilikçi teknoloji yoluyla iyileştirmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Hindistan pazarına, firmanın ürünlerini kullanan üst düzey bir Hint yöneticinin 2016'da firmaya kendilerine ortaklık teklif etmesiyle girdiklerini anlatan Sertcan, "Hindistan ortaklı şirketimiz Logo Infosoft, operasyonel iş yapış şekillerini geliştirerek ERP, CRM gibi mobil çözümler üretiyor. Hindistan'daki müşteriler ürünlerimizi kullanım kolaylığı ve hızı nedeniyle tercih ediyor." dedi.

- İki yılda hızlı yükseliş

Sertcan, Hindistan pazarına girdikten çok kısa bir süre sonra, 2018'de teknoloji sektörüne ilişkin yayın yapan ABD merkezli "CIO Review"in yerel versiyonu tarafından "ülkenin gelecek vadeden 20 ERP çözüm sağlayıcı şirketi" arasına girme başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Hindistan Hükümetinin büyük teknolojik dönüşüm projeleri yürüttüğünü belirten Sertcan, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Hindistan ekonomisinin yapı taşını oluşturuyor ve bunların teknolojiye adaptasyonu konusunda çeşitli engeller bulunuyor. Ülkenin özellikle tedarik zinciri, ölçeklendirme ve maddi kaynak desteği sorunları nedeniyle sistemsiz ve düzensiz bir pazarı bulunuyor. Hindistan, Türkiye'deki KDV sistemine benzer bir mali düzenlemeye geçiş aşamasında bulunuyor. Bu da bize Hindistan'da büyümek için önemli fırsatlar sunuyor."

Sertcan, Hindistan pazarına ucuz yazılım üretmekten daha çok yerli yazılımları satmak için girdiklerini vurgulayarak, "Pek çok şirketin ucuz bilişim iş gücünden yararlanmak amacıyla gittiği Hindistan'da, Türkiye'de yerli mühendislerce geliştirilen yazılımları daha çok satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hindistan'ın yanı sıra Romanya, Almanya, Lüksemburg, Yunanistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde kurumsal uygulama yazılımları alanında faaliyet gösteren şirket sattığı tüm ürün ve hizmetlerde de fiyatlandırmayı Türk lirası üzerinden yaptıklarını belirten Sertcan, "Sektörü etkileyen enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak her yıl fiyatlarımızı güncelliyoruz." dedi.

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