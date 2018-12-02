Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Tekstil sektörü 10 milyarlık makine ithalatının önüne geçecek
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha
Tohumda bağımlı değiliz
Tohumda bağımlı değiliz

Yerli yazılıma NATO kapısı açıldı

Askeri kara araçları için standartları karşılayan "video yönetim sistemi" geliştiren ve bin 500 askeri tekerlekli araca uygulayan Asis, ürün gamını geliştirmeyi ve ihracatı hedefliyor - Yazılım geliştirme alanındaki kalitesini tescilleyen şirket, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkanına kavuştu

Yerli yazılıma NATO kapısı açıldı
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde platform ihraç edebilir noktaya gelen Türkiye'de, yazılım alanında askeri standartları karşılayabilecek çözümlerin sayısı da artıyor.
Yerli sermayeyle 2007'de faaliyete başlayan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, geçen sürede akıllı bilet, otomasyon, araç takip, kartlı geçiş ve kişi sayma sistemleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüterek yazılım ve donanım ürünleri geliştirdi. Şirket, dünyanın birçok bölgesine ihracat yapma başarısı yakaladı.
Tüm sistem ve ekipman üretimlerini kendi öz kaynaklarıyla yapan Asis, işleve aldığı özel projelerle oluşturduğu tecrübe birikimiyle tek yerli otomasyon ve tanımlama sistemleri üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.
Savunma sanayisinde yerli ve millileşme sürecinde, tecrübe birikimini bu alanda uygulamak ve geliştirmek üzere 2017'de yapılanma süreci başlatan Asis, ilk aşamada askeri kara araçları için standartları karşılayan bir "video yönetim sistemi" geliştirdi.
Araç etrafında 360 derece görüşle sürücü, komutan, personel için sürüş güvenliğini ve çevresel farkındalığını artıran sistem bin 500 askeri tekerlekli araca uygulandı.
Asis, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik ürün gamını geliştirmeyi ve ihracatı hedefliyor.

- Hedefte uluslararası askeri projeler var
Asis, stratejik planı doğrultusunda, yazılım geliştirme alanında CMMI (Capability Maturity Model Integration/Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) seviye 3 belgesi almaya hak kazandı.
SCAMPI A değerlendirmesi kapsamında baş denetçi Sam Gao liderliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen denetim sürecinin sonunda Asis, Türkiye’de söz konusu sertifikaya sahip şirketler arasına girdi. ABD Hükümeti ve Carnegie Mellon Üniversitesi çalışmalarıyla ortaya konulan ve kalite süreçlerini sınıflandıran CMMI sertifikasyonuyla Asis’in yazılım süreçlerinin verimliliği, kalitesi ve istikrarı bir kez daha tescillenmiş oldu.
Asis, bu sertifikayla başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkanına sahip oldu.
Şirket, askeri araç elektroniği alanında yeni yerli donanımlar, sistem seviyesi çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer dost ülke silahlı kuvvetleri envanterlerine girmeyi hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YazılımSavunma SanayisiCMMIAsis Elektronik Ve Bilişim Sistemleri AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1