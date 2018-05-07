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“Yerli yemek kartı hayatı kolaylaştıracak“

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "(Yerli yemek kartı) Esnaf ve üye iş yeri ağının yaygınlaşmasıyla kart kullanıcılarının alternatifleri artacak, hayatları kolaylaşacak" - "Komisyon da olsa paralar içeride kalacak, dışarıya gitmeyecek"

“Yerli yemek kartı hayatı kolaylaştıracak“
ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının hizmete sunulmasıyla kart kullanıcılarının alternatiflerinin artacağını, hayatlarının kolaylaşacağını söyledi.
Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT, BELBİM ve Turkcell arasında Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için iş birliği yapıldığını anımsattı.
BELBİM ve PTT'nin şimdiye kadar sundukları kart hizmetleri konusunda ciddi bir kabiliyete sahip olduklarını dile getiren Arslan, Turkcell'in ise teknoloji hizmetinden yararlanılarak, yerli yemek kartının hizmete sunulacağını anlattı.
Yabancı sermayeli yatırımcılar tarafından sunulan yemek kartı hizmetinde komisyon oranlarının yüzde 12'lere çıktığını ifade eden Arslan, "Yurt dışından birileri geliyor, sistemini kuruyor, kartı kullandırıyor ve yüksek komisyon alıyor. Yerli yemek kartıyla komisyon da olsa bu para içeride kalacak, dışarıya gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla, alınan komisyona yüzde 4,5 tavan getirildiğini belirten Arslan, "Önceden verilen komisyon ciddi bir rakamdı, esnafın ve üye iş yerlerinin bundan yararlanması adına komisyon yüzde 50'den fazla düşürüldü. Böylelikle esnaf ve üye iş yeri ağının yaygınlaşmasıyla kart kullanıcılarının alternatifleri artacak, hayatları kolaylaşacak." diye konuştu.
Arslan, vatandaşların tek kartla birden fazla işlemi gerçekleştirebileceğinin altını çizerek, "Adına 'yemek kartı' dedik ama bu kart ulaşımda da kullanılabilecek, dolayısıyla birçok kart taşımaktansa tek kartla bütün ihtiyaçlar giderilebilecek." ifadesini kullandı.
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