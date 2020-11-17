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Yeşil binadan sorumlu bankacılık mesajı verdi

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Banka olarak çevresel, sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle ilerliyoruz ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.

Yeşil binadan sorumlu bankacılık mesajı verdi

Alternatif Bank’ın Vadistanbul’daki genel müdürlük binası, Amerika Yeşil Binalar Konseyi’nin çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon sistemi kapsamında LEED Gold Sertikası’nı almaya hak kazandı.

Alternatif Bank’ın, 13 bin m²’den fazla alana yayılan açık ofisleri, modern yaşam alanları ve çevresinde bulunan yeşil dokusuyla konforlu bir çalışma ortamı sunan Vadistanbul Genel Müdürlük binası, 150'den fazla ülkede kullanılan ve dünyanın en yaygın yeşil bina sertifikası olan LEED Gold Sertifikası’nı aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Banka olarak çevresel, sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle ilerliyoruz ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Pandemi süreci sürdürülebilirlik yolunda atılan adımların ve insan odaklı yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çalışanlarımızın sağlığını korumak adına yoğun tedbirler aldığımız ve esnek çalışma modeline geçtiğimiz bu dönemde, zamanın koşullarına göre rolleri değişen ofislerimizin daha sürdürülebilir bir bakış açısı ile ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla binaların hijyeninden çevreye etkisine kadar pek çok parametrede önemli uygulamaları devreye almak önem kazanıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden biri de iki yıl önce taşındığımız yeni genel müdürlük binamız oldu. Binamız, yapımında kullanılan malzemelerin niteliği, iç ortam hava kalitesi, su ve enerji tüketiminde sağladığı tasarruf, gün ışığından maksimum yararlanma ve konumu gibi özellikleriyle kapsamlı bir değerlendirmeden geçti. Amerika Yeşil Binalar Konseyi’nin titiz incelemeleri sonucunda da LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu sertifikayı almamızda aynı teknik özelliklere sahip bir binaya göre karbondioksit salınımını %31, su tüketimini %48, enerji tüketimini ise %25 oranında azaltmamız etkili oldu. Aldığımız bu sertifika ile çalışmalarımızın uluslararası seviyede takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Banka olarak insan odaklılık ve sürdürülebilirlik bilinciyle katma değer yaratacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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