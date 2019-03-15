Yeşil Ekonomi Ödülleri 5’inci kez sahiplerini buluyor

Yeşil Ekonomi Programı’ndan yola çıkılarak çevreye verdiği önem ve duyarlılık nedeniyle proje üretmiş kişi ve kurumları onurlandırmak üzere Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından geliştirilen Yeşil Ekonomi Ödülleri bu yıl 5. kez sahiplerini buluyor.



YAPDER öncülüğünde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ile YAPDER Başkanı Mehmet Gözcü iş birliği ile gerçekleştirilecek. Yeşil Ekonomi Ödülleri töreni yerel yöneticiler, sivil toplum örgütü önderleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 50'ye yakın önemli ismin önerileri ile gerçekleşen ödüller bu alanda farkındalığı öne çıkarmayı hedefliyor.



Yeşil Ekonomi Ödül töreni 20 Mart Çarşamba akşamı saat 18:30’da Perpa Ticaret Merkezi B Blok Konferans Salonu Kat:13’te yapılacak.

