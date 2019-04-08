Yeşil Maraton parkur rekoru kırdı! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde 7 Nisan 2019 Pazar günü sabah saatlerinde start aldı. Yarı Maraton'da iki parkur rekoru Kırıldı.

Yılmaz Parlar yazıyor... Vodafone İstanbul Yarı Maratonu "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde 7 Nisan 2019 Pazar günü sabah 08:45 de start aldı. Konsept uğurlu geldi ve Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda iki parkur rekoru Kırıldı. 74 farklı ülkeden 10 binlerce koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Kenyalı Benard Ngeno, kadınlarda ise vatandaşı Ruth Chepngetich parkur rekoru kırarak kazandı.



Yarışma sonrası basın toplantısında Kenyalı Benard Ngeno ve Ruth Chepngetich hava şartları, parkur ve derece ile ilgili sorumuza hava şartların ideal olması nedeniyle rekor kırdıklarını ifade ettiler.



"Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşulan Maratonda sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutulduğu ilgililerce dile getirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu "Gel beraber koşalım" sloganıyla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 74 ülkeden yaklaşık 10 bin çipli koşucu katıldı.



Dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasında yer alan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'nda başlayarak İstanbul'un tarihi yarımadasının eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nun startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurul Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.



Başlangıç noktasında bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "İstanbul'da yapılan bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Yarı Maratonu'nun başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir yarışmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.



İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise yaptığı konuşmada, "8500 yıllık geçmişi olan İstanbul'un Tarihi Yarımada'sında böyle bir koşuyu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak uzun yıllardır devam eden hizmet aşkımız hiç durmadan devam edecek. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



2017 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) her yıl açıkladığı Altın Maratonlar listesinde yer alan yarışta Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 01.05.30'luk derecesiyle ipi ilk sırada göğüsledi. Chepngetich bu derecesiyle parkur rekorunu kırarak Türkiye topraklarındaki en iyi dereceyi elde etti. Kenyalı atlet Dorcas Jepchirchir Tuitoek 1.06.33 ile ikinciliği elde etti. Etiyopyalı atlet Helen Tola 1.06.45'lik süresiyle 3. olmayı başardı.



Genel Klasman Erkekler'de ise 59.56'lık derecesiyle Kenyalı atlet Benard Ngeno kazandı. 59.58'lik derecesiyle Etiyopyalı Abayneh Degu ikinci oldu. Bu sonuçlarla Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda ilk kez iki atlet 1 saatin altında yarışı tamamladı. Kenyalı Hillary Kipchumba ise 1.00.01'lik derecesiyle 3.'lüğü elde etti.



Türk atletler kategorisinde ise erkeklerde; 1.00.58 derecesiyle Ali Kaya birinci, 1.02.21 ile Aras Kaya ikinci ve 1.04.17'lük süresiyle Yavuz Ağralı üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlarda ise 1.08.28'lik derecesiyle Yasemin Can kürsünün ilk basamağında yer alırken 1.14.50 ile Fadime Çelik ikinci, 1.17.30 süresiyle Fatma Arik ise üçüncü oldu.