Yeşil soğan fiyatı göz yaşarttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

2016 Aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 94’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 127 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ARALIK AYINDA YEŞİL SOĞAN FİYATI YÜZDE 43.12 ARTTI

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan 2016 Aralık ayı itibariyle yüzde 43.12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 39.37 ile yaş üzüm, yüzde 32.74 ile sivri biber ve yüzde 30.38 ile yumurta oldu.

PORTAKAL YÜZDE 8.63 UCUZLADI

2016 Aralık ayında portakal yüzde 8.63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 7.46 ile limon, yüzde 6.06 ile karnabahar ve yüzde 3.62 ile lahana oldu.