Yeşil üretimde liderliğe oynuyor

Sürekli gelişen dünyamızda özellikle sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte mevcut kaynakların tüketimi de hızla artıyor. Hal böyleyken pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kaynakları doğru kullanmak ve atık yönetimi için sürdürülebilir bir yaklaşımla önlem almak gerekiyor. Tekstilin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan BLC Group, son yıllarda atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında yaptığı değerli yatırımlarla adından söz ettiriyor.

BLC Group, tekstil sektöründe sadece Kahramanmaraş’ta değil, tüm ülke genelinde lider şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda atık yönetimi ve geri dönüşüme dolayısıyla döngüsel ekonomiye önemli yatırım yaptıklarını açıklayan Şahin Balcıoğlu, “Yeşil Mutabakata hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üstelik bu çok uzun zamandır üzerinden durduğumuz ve BLC Group olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Ürünlerimizi daha çevreci, daha ekolojik ve geri dönüşüme uygun yaklaşımla hazırlamanın yanı sıra doğal gaz çevrim santrali, temiz enerji kullanımı ve şirket araçlarının bu sisteme göre güncellemesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomiye dair Gaziantep Üniversitesi Teknokent ile bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Balcıoğlu, “Bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Geri dönüşüm alanındaki çalışma ve yatırımlarımızı katlayarak artıracağız. Bu uygulamalar tüm işletmelerimizde hakim olacak” dedi.

Oeko-Tex Made In Green Label sertifikasına sahip iki şirketten biri BLC Group

BLC Group, ürün portföylerinde yer alan ürünlerini çevreci ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeye yıllar önce başladı. Bu sayede dünya modasına yön veren markalar tarafından da uzun zamandır siparişler alıyor ve çözüm ortaklığını sürdürüyor. Balcıoğlu, geri dönüştürülmüş elyaflardan ve atıklardan hazırladıkları koleksiyonlarının dünyaca ünlü markalar tarafından büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Dünyaca ünlü bir moda markası ile geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptıkları ürün gamı üzerine görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Balcıoğlu, “Türkiye’de Oeko-Tex Made in Green sertifikasına sahip iki şirketten biriyiz. Geri dönüşüm koleksiyonumuz marka tarafından çok beğenildi ve kendileriyle yakın temastayız. Karbon ayak izini silen ciddi proseslere sahibiz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı ilke edindik” dedi. Ayrıca yenilenebilir enerji konusunda da yatırımları olan grup, 2025’e kadar tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyor.

BLC Group yaptığı son yatırımla işletmedeki atık suyunun %75’ini tekrar kullanabilecek şekilde arıtıyor. Bu sistem, aynı zamanda atık deşarjlarını elimine ederek doğaya sıvı atık atılmamasını da sağlıyor.

BLC Group'un üretiminin her aşamasında ve sonrasında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, adeta rol model niteliğindeki sertifikaları ise şu şekilde;

Global Organic Textile Standard(GOTS)

%100 organik pamuktan üretilen ipliklerle yapılan kumaşların zararlı içeriği sıfır olan kimyasallarla özel bir proses döngüsünde üretildiğini göstermektedir. Birçok mağazada gördüğümüz organik kumaşlar bu sertifika ile akreditasyon kazanmakta ve standart bir çevreci üretim skalasına oturtulmaktadır.

Global Recycled Standard(GRS)

Özellikle petrol bazlı olan polyester gibi ipliklerin kullanım sonrası ya da prosesler sonrası oluşan atıklarının geri dönüşümünden yapılmış ipliklerin ürünlerde kullanıldığını ve tıpkı GOTS gibi işlemlere tabi tutulup standartlara uygun bir şekilde sunulmasına yarayan sertifikadır.

Organic Content Standard(OCS)

GOTS standardında uygulanan proseslerle aynı standartlara sahip olan bu sertifikada, organik tarım ve konvansiyonel tarım ürünlerinin ortak bir karışımda buluşmasını sağlamak ve organik ürün karışımlı kumaşlar üretmek esastır.

Recycled Content Standard(RCS)

GOTS ile OCS arasındaki ilişki, RCS ile GRS arasında mevcuttur. RCS sertifikası, polyester ve benzeri ipliklerde üretimdeki elyaf harmanında belli bir oranda geri dönüşümlü ürün olduğunu göstermektedir.

Higg Index

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan bir değerlendirme endeksi olan Higg Index ise, üretimin tamamen çevre dostu hammaddelerle, su gibi tabii kaynakları olabildiğince az kullanarak, yüzde yüz doğa dostu bir şekilde üretim yapıldığını göstermektedir. Üç seviyesi bulunan endekste, BLC Group'un bulunduğu seviye , atık suyun yüzde yetmişten fazla bir oranda proseste kullanılacak saf su haline getirildiğini fosil yakıt bacalarında oluşan kirliliğin olabilecek en minimum seviyede olduğuna ve işletmede uygulanan proseslerin tamamen çevreye zarar vermeden yapıldığına işaret etmektedir.

OekoTex STeP

Çevre politikalarından sosyal sorumluluk alanına, iş gücünün doğru ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde adil olarak muamele gördüğüne kadar işletmemizde olan bütün döngünün sorgusunun yapıldığı ve alabilen firmaların şeffaf bir üretim süreci geçirip, bir yandan da çevreye olan zararının sıfır olduğu, olabilecek en iyi seviyede geri dönüşüm yaptığı(atıksu geri dönüşümü, elyaf geri dönüşümü, karbon salınımının sıfıra yakın seviyeye gelmesi ve farklı endüstrilerde bu atıkların kullanılması gibi) olgularını gösteren sertifikadır. Şu anda hak kazanım sürecinde olduğumuz sertifikasyonda 3. Seviye yani en üst kademede olunacağı öngörülmektedir.

OekoTex Made in Green

Önceleri yeşil bir yaprakla sembolize edilen, şimdilerde ise yeşil renkte bir pamuk bitkisi silüetiyle sembolize edilen bu sertifikasyonun amacı, üretimlerin doğada ve kullanıcılarda yaratabileceği kötü etkilerin sıfır olduğunu ve tamamen doğaya katkıda bulunarak üretim yapıldığını göstermektir. BLC Group'un Türkiyede, örgü boyama konusunda ilk firma olmak adına çalıştığı bu belgenin Türkiyedeki tekstil sektöründe sadece bir tane daha hak ediş kazananı mevcuttur.

Zero Disposal of Hazardous Chemicals(ZDHC)

Bir değerlendirme kıstası olan ZDHC programı, atıksuyu yüksek oranda geri döndürüldüğünğ, bu suyu proseslerde tekrar ve tekrar kullanıp doğanın su dengesinin bozulmadığını, atıksuyun geri dönüşümü sonrası arda kalan parçasının doğaya bırakılmak yerine özel proseslerle atıksu döngüsüne geri kazandırılıp içindeki su miktarını birkaç döngüde maksimum miktarda alındığını, aynı zamanda da işletmede ekolojik olmayan hiçbir kimyasal kullanılmadığını gösterir. Partnerlik sistemiyle işleyen bu değerlendirme programının Türkiyede mevcut tek partneri ISKO denim işletmeleridir. Çabasan ise ikinci tekstil işletmesi, birinci örgü boyahanesi olmak adına başvurusunu yapmış ve olumlu değerlendirime almıştır.