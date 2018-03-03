Yeşil Yatırım Holding artık ana pazarda

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek Şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi.

Bu çerçevede, Şirket payları, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.



Yeşil Yatırım Holding’in %50 hissesine sahip olduğu ve halka arz sürecindeki Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş de, kısa sürede hem ciro hem de marka bilinirliliği anlamında Türkiye’nin en dikkat çekici şirketi olmayı başarmış ve böylelikle yatırımcılar tarafından mercek altına alınarak değer kazandıracak yatırımlar arasındaki yerini almıştır.