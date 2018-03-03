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Yeşil Yatırım Holding artık ana pazarda

Yeşil Holding çatısı altındaki çeşitli şirketlere yatırım yapan halka açık bir şirket olan Yeşil Yatırım Holding A.Ş Şirket payları, Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak!

Yeşil Yatırım Holding artık ana pazarda
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek Şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi.
Bu çerçevede, Şirket payları, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.

Yeşil Yatırım Holding’in %50 hissesine sahip olduğu ve halka arz sürecindeki Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş de, kısa sürede hem ciro hem de marka bilinirliliği anlamında Türkiye’nin en dikkat çekici şirketi olmayı başarmış ve böylelikle yatırımcılar tarafından mercek altına alınarak değer kazandıracak yatırımlar arasındaki yerini almıştır.
Yeşil Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil konuyla ilgili açıklamasında: “Köklü ve güçlü bir holding olarak vizyonumuzu faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde ulusal ve uluslararası çevreyi siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve kurumsal boyutlarıyla, ortak yararları doğrultusunda etkileme gücüne sahip, sektördeki diğer firmalara örnek olabilecek ve toplumda kabul gören lider bir kuruluş olmak şeklinde belirledik. Şirketimiz, üstün yönetim ve finansal becerilerimizi birikimimizle birleştirerek ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin son bir yıldaki kapanış rakamları 1.03’ten 35,80’e çıkarak 35 kat artmıştır. Önümüzdeki dönemde de bütün paydaşlarımıza kazanç ve mutluluk kazandıracak projelerde birlikte olmayı diliyoruz” şeklinde bilgi verdi.
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