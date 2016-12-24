Yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırana cezada son hafta

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Bacacıdan sıvacıya, inşaat boyacısından otomotiv montajcısına kadar tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi bir hafta sonra çalıştırılamayacak. İşverenler, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödeyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Numaralı Kanun ve bu konudaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi yıl başı itibarıyla çalıştırılamayacak.

Belge sahibi olmayan işçileri çalıştırmaya ısrar eden işverenlerin, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödemesi gerekecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite belgelendirme merkezleri de çalışanları mesleki yeterlilik belgelerini temin etmeleri, işverenleri de ceza konusunda uyarıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi (SABEMER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, Mesleki Yeterlilik Belgesinin 40 meslek kolunda ustalık belgesiyle eş değer geçerliliğe sahip olduğunu bildirdi.





- "Yumurta kapıya dayanmak üzere"





Öztanık, "Uygulama açısından en fazla belgelendirme ihtiyacı inşaat sektöründe. Tüm müteahhitleri bilgilendirdik. 'Yıl sonu belgelendirme mecburiyeti var' diye kapılarını çaldık, sonra taşeronlara ve alt taşeronlara indik. Şimdi yeni yeni belgelendirme için başvurmaya başlandı. Herkesi bilgilendirmek adına söylüyorum; Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda acele edin, yumurta kapıya dayanmak üzere." şeklinde konuştu.

Öztanık, Türkiye genelinde kamu otoritesinin ilan ettiği zorunluluğa henüz yeterli ilginin gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler sınıfına giren ve 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu gelen mesleklerde çalışan kişi sayısı 500 bin civarındadır ve an itibarıyla 100 bine yakın belgelendirme yetkili kuruluşlarca tamamlanmıştır."





- "Devlet belgelendirme için çalışana bütün teşviki veriyor"





İsmet Öztanık, 40 meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesi için yıl başına işaret ederek, konuyla ilgili sürenin az kalması nedeniyle ara geçişin söz konusu olabileceğini ancak Türk özel sektörünü uluslararası standartlara taşıyacak uygulamada geri adım atılmaması gerektiğini söyledi.

Halihazırda şantiyelerde ve SABEMER sınav merkezinde belgelendirme hizmeti verdiklerini anlatan Öztanık, taşeron gruplarına, müteahhitlere ve belgelendirme zorunluluğu bulunan iş kollarındaki çalışanlara "konuyu sahiplenin" çağrısı yaptı.

Öztanık, sınav ücretlerinin tamamının ortalama 600 lira olduğunu anımsatarak, "Belgelendirme ücreti işçinin ödemesi gereken bir para ancak devlet burada ödenen paranın tamamını teşvik olarak geri veriyor. Burada maksat çalışanların iş güvenliği refleksleri, yeteneğini ve becerilerini standart hale getirmek." dedi.

İnşaat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Öztanık, şunları söyledi:

"Lütfen, bu işi sahiplenin ve insanlarda 'bu iş bir daha ertelenecek, bu iş çıkmaz ayın son çarşambasında yapılacak' algısı oluşturmayın. Biz özel sektör yatırımcısı bir firma olarak bunu söylüyoruz. Bu düzenleme sektörler için olmazsa olmaz. Bu insanlar şantiye sahibi, bu standardize edilmeyen işçiler, Allah korusun, iş güvenliği zaafı nedeniyle ölürse bir daha ne olacak? Bu iş kurgulandığı gibi yürürse devletin de üzerinde bir daha acaba sektör hazır mı, değil mi baskısı olmaz. Devlet belgelendirme için bütün teşviki veriyor. Daha ne yapsın devlet? Özel sektör bu işle ilgili devlete baskı oluşturmasın, bu işe sahip çıksın ve ülkemiz dünyada ikinci sırada olduğu müteahhitlik sektöründe gerekeni layıkıyla yerine getirsin."





- "Anadolu'daki işverenlerde metropol yozlaşması yok"





SABEMER Yönetim Kurulu Başkanı Öztanık, bugün itibarıyla 59 akredite olmuş Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Kuruluşu bulunmakta ancak bu kurumlardan sadece 20 tanesinin inşaat sektöründeki meslek dallarında belgelendirme yetkisi bulunmakta." dedi.

Öztanık, SABEMER'e en fazla Anadolu şehirlerinden başvuru geldiğini belirterek, "İşçime belge aldırmak istiyorum, İstanbul'da olduğunuzu biliyorum" diyen birçok firma olduğunu, onlara mobil ekipleriyle yaklaştıklarını ifade etti. Öztanık, "Ardahan'dan başlayarak bir çok Anadolu şehrine giderek belgelendirme hizmeti veriyorsak Güney Doğu'nun ücra köşelerinden bile bize talep ulaşabiliyorsa Anadolu'daki işverenlerde metropol yozlaşması yok demektir." dedi.

Devlet teşviki kapsamındaki iş kollarında her adayın sınava 3 defa girme hakkı bulunduğunu bildiren Öztanık, kişilerin sınavlardan önce bir eğitim alma zorunluluğu olmadığını, teorik sınavlar ile çalışanların iş güvenliği refleksi ve çevre duyarlılığı ile teorik mesleki bilgilerini ölçtüklerini, mesleki becerilerini ise uygulama sınavlarıyla değerlendirdiklerini anlattı.

SABEMER Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Figen Alkan da bugüne kadar on binlerce çalışanı bulunan bir tek İstanbul firmasının kendilerine ulaşıp belgelendirme konusunda bilgi almadığını ifade ederek, Manisa, Tokat, Edirne ve Ardahan gibi şehirlerden belgelendirme talebi aldıklarını, eğitim kadroları ve mobil ekipleriyle faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.





- Milat niteliğinde adımlar atıldı





İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Numaralı Kanun ve bu konudaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği ile nitelikli iş gücü istihdamı teşvik edilerek, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Nitelikli iş gücü istihdamı için milat niteliğinde adımların atıldığı düzenlemelerle iş kazaları azalacak, verimlilik artacak ve meslek çalışanlarında bir standardizasyon sağlanacak.

Öztanık, mevsim itibarıyla inşaat sektörünün yüzde 20- yüzde 30 kapasite ile çalıştığı bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, mevcut çalışanların belgelendirilmesi için iyi bir zamanlama olduğunu belirtirken, birkaç ay sonra sektörün yüzde 90 kapasiteye ulaştığında, mevsimlik işçiler ile sektördeki çalışan sayısında büyük artış olacağını ve belgelendirme faaliyetlerinde sıkıntı yaşanacağına dikkati çekti.





Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek ve seviyeleri şöyle:

"Ahşap kalıpçı (Seviye 3), alçı levha uygulayıcısı (Seviye 3), alçı sıva uygulayıcısı (Seviye 3), alüminyum kaynakçısı (Seviye 3), bacacı (Seviye 3 ve 4), betonarme demircisi (Seviye 3), betoncu (Seviye 3), çelik kaynakçısı (Seviye 3), direnç kaynak ayarcısı (Seviye 4), doğal gaz altyapı yapım kontrol personeli (Seviye 4), doğal gaz çelik boru kaynakçısı (Seviye 3), doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli (Seviye 4), doğal gaz işletme bakım operatörü (Seviye 4), doğal gaz polietilen boru kaynakçısı (Seviye 3 ve 4), duvarcı (Seviye 3), endüstriyel boru montajcısı (Seviye 3), hidrolik pnömatikçi (Seviye 4 ve 5), ısı yalıtımcısı (Seviye 3), ısıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli (Seviye 3), inşaat boyacısı (Seviye 3), iskele kurulum elemanı (Seviye 3), kaynak operatörü (Seviye 4), makina bakımcı (Seviye 3, 4 ve 5), otomotiv elektromekanikçisi (Seviye 5), otomotiv mekanikçisi (Seviye 4), otomotiv montajcısı (Seviye 3), otomotiv sac ve gövde kaynakçısı (Seviye 3), panel kalıpçı (Seviye 3), plastik kaynakçısı (Seviye 3), seramik karo kaplamacısı (Seviye 3), ses yalıtımcısı (Seviye 3), sıvacı (Seviye 3), su yalıtımcısı (Seviye 3), tünel kalıpçısı (Seviye 3), yangın yalıtımcısı (Seviye 3)."